ایران به برکت انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز فرج اللهی صبح یکشنبه در خلال آئین افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان شادگان همزمان با ششمین روز از دهه فجر اظهار کرد: امسال شاهد افتتاح پروژه ها و خدماتی در شهرستان شادگان در ایام الله دهه فجر خواهیم بود و همه این خدمات دولت به مردم به برکت انقلاب اسلامی در شهر و دورترین نقاط و روستاهای شهرستان شادگان است.

وی افزود: پروژهایی که در این دوران توسط دولت به مردم ارائه می شود همه به برکت انقلاب اسلامی در ایران است.

فرماندار شادگان یادآورشد: یکی از درس‌های انقلاب اسلامی اعتماد به نفس و خودباوری است که در کشور ایجاد شده و همین باعث پیشرفت انقلاب اسلامی بوده است.

وی، ایمان و ولایت مداری مردم را عامل ماندگار و پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: امروز مردم به رغم همه توطئه های دشمنان با حضور خود در همه صحنه ها دشمنان را ناکام گذاشته اند و این به برکت انقلاب اسلامی است که امام راحل آن را به وجود آورد.