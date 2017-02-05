۲۰۰ کارمند ادارات دامغان یاوران معروف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار محمد خوشقدم صبح یکشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر دامغان به میزبانی شهرداری این شهر افزود: با نهادینه کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک گفتمان حاکم در جامعه می توان احساس مسئولیت عمومی برای اجرای آن را افزایش داد.

وی نهادینه کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر را مصداق بارز سبک زندگی اهل بیت (ع) دانست و تصریح کرد: ولایت فقیه مهمترین اصل قانون اساسی و معروف است و باید با حمایت عملی از ولایت فقیه و اجرای قانون اساسی در زنده نگه داشتن معروفات در جامعه گام برداریم.

فرمانده سپاه دامغان یادآور شد: یکی از علت های اساسی و مهم یکپارچگی و اتحاد مردم در همه صحنه های انقلاب همان اجرای فریضه مقدس امر به معروف و نهی از منکر است و آن به معنای مسئول بودن در قبال یکدیگر است.

خوشقدم با بیان اینکه اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مانع بسیاری از ناهنجاری ها اجتماعی خواهد شد، افزود: اگر امر به معروف در جامعه محقق نشود در واقع جهاد معنای نخواهد یافت.

وی تصریح کرد: ما در برابر نشان دادن ارزش و جایگاه این فریضه الهی وظیفه و رسالتی سنگین بر عهده داریم به طوری که اگر به این مهم عمل شود جامعه در مسیر رشد، تعالی و بالندگی گام بر می دارد.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان با اشاره به صدور احکام اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شهرهای دیباج، امیریه و کلاته رودبار اظهار داشت: این افراد از امروز رسما فعالیت خود را با تشکیل جلسات و بهره گیری از سیاست ها و برنامه های ابلاغی آغاز خواهند کرد.

خوشقدم همچنین توزیع سه هزار برگ اطلاعیه و بروشور تبلیغاتی با مضامین ترویج و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی ازمنکر در سطح شهر و برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دبیران خواهر حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج را از مهمترین برنامه های اجرا شده توسط ستاد امربه معروف و نهی از منکر دامغان در طی ماه های گذشته ذکر کرد.