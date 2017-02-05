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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

شهردار زنجان:

۲ میلیارد تومان برای بخش عمرانی پارک بانوان غرب زنجان هزینه شد

۲ میلیارد تومان برای بخش عمرانی پارک بانوان غرب زنجان هزینه شد

زنجان- شهردار زنجان گفت:حدود دو میلیارد تومان بودجه برای بخش عمرانی پارک بانوان غرب زنجان هزینه شده و پیمانکاران نیز در آن‌ محل مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله ملایی‌یگانه صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه «بانوی زندگی»، در جمع خبرنگاران، به احداث پارک بانوان در منطقه غرب شهر زنجان اشاره کردو افزود: حدود دو میلیارد تومان بودجه برای بخش عمرانی پارک بانوان غرب زنجان هزینه شده و پیمانکاران مشغول به کار هستند.

وی اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه فعال است که تا آغاز سال کاری آینده پارک بانوان غرب زنجان ساماندهی می شود.

شهردار زنجان گفت: بتوانیم امکاناتی را که در پارک بانوان شرق وجود دارد را در پارک بانوان غرب نیز اجرا کنیم و برای سال آینده نیز اعتباراتی برای ایجاد فرهنگسرا در پارک بانوان در نظر گرفته شده است.

ملایی یگانه به نمایشگاه بانوی زندگی اشاره کرد گفت: این نمایشگاه گوشه‌ای از توانمندی‌های هنرمندان و بانوان شهر زنجان است که در حوزه‌های مختلف هنری از جمله گرافیک، نقاشی، هنرها و صنایع‌دستی فعال هستند.

وی تاکید کرد: هرچه بازدیدهای بیشتری از این نمایشگاه‌ انجام شود، می‌تواند زمینه‌ساز بروز و ظهور خلاقیت و هنر این افراد شود.

شهردار زنجان افزود: این نمایشگاه از سطح بالایی برخوردار است و به دنبال ایجاد بازارچه صنایع‌دستی در داخل پارک بانوان هستیم و حدود ۱۶ غرفه را نیز در سال گذشته ایجاد کردیم.

ملایی یگانه تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که تعداد این غرفه‌ها را افزایش دهیم تا به صورت نمایشگاه دائمی تشکیل شود.

وی  به تحویل غرفه‌های نمایشگاه دائمی پارک بانوان، اشاره کرد و گفت: در حال برنامه ریزی  برای تحقق این کار هستیم نمایشگاه «بانوی زندگی» گوشه‌ای از هنرمندی بانوان زنجانی است.

کد مطلب 3897307

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