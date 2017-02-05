تغییر مسیر راهپیمایی ۲۲بهمن در زنجان/سخنرانی حاجی بابایی در مراسم

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تغییر مسیر برگزاری مراسم یوم الله ۲۲ بهمن شهر زنجان بدون دلیل امنیتی در جلسه شورای تامین زنجان جای تامّل و تعجب برانگیز است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان، گفت: ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و امروز نهال انقلاب اسلامی به درختی تنومند تبدیل شده که دوستان و حتی دشمنان نظام نیز به آن اذعان داشته و در برابر عظمت آن سر تعظیم فرود آورده‌اند.

رئیس ستاد برگزاری دهه فجر استان زنجان با بیان اینکه در آستانه سی و نهمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی، اقتدار و پیشرفت روزافزون نظام جمهوری اسلامی موجب غرور ملت ایران و ناامیدی بدخواهان نظام شده است، افزود: دهه مبارک فجر عید پیروزی حق بر باطل بوده و به فرموده مقام معظم رهبری در حکم اعیاد مذهبی و ملی همچون عید فطر، عید قربان، عید غدیر و عید نوروز است.

حسینی دهه مبارک فجر را برای ملت انقلابی ایران یادآور روزهای به یاد ماندنی و پرحماسه دوران پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: با شکست طاغوت زمان، دوران طلایی جمهوری اسلامی پایه‌گذاری شد که باید خاطرات آن دوران به نسل جدید ونسل های آینده منتقل شود.

وی ادامه داد: سی‌و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با شعار «گفتمان انقلاب اسلامی زمینه‌ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی» نامگذاری شده است.

رئیس ستاد برگزاری دهه ی فجر استان زنجان خبر داد: راهپیمایی یوم‌اله ۲۲بهمن در شهر زنجان از میدان قائم(عجل اله تعالی فرجه الشریف) به سمت مصلی نماز جمعه، باشکوه ویژه‌ای انجام خواهد شد و سخنران مراسم جناب آقای دکتر حاجی بابایی نماینده ی محترم مجلس شورای اسلامی و وزیر سابق آموزش و پرورش خواهد بود.

حسینی تغییر محل برگزاری مراسم یوم اله ۲۲ بهمن شهر زنجان را از میدان انقلاب به میدان قائم(عجل اله تعالی فرجه الشریف) به سمت مصلی خاتم الانبیا نماز جمعه به استناد مصوبه شورای تامین استان زنجان دانست .

وی افزود: بر حسب فرمان تاریخی امام (ره) و مصوبه هیئت وزیران با توجه به مسؤولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت راهبردی و مدیریت برگزاری مراسم ملی، عمومی و رسمی کشور، تعیین مکان برگزاری مراسم ۲۲ بهمن بدون داشتن دلیل امنیتی و بدون حضور و اخذ نظرات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در جلسه شورای تامین استان محل تامّل و تعجب برانگیز است.

رئیس ستاد برگزاری دهه فجر استان زنجان ادامه داد: نظر کارشناسی اعضای شرکت‌کننده در دو جلسه کمیته مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی با وجود حضور کثیری از نمایندگان تام الاختیار اعضای شورای تأمین استان در کمیته مذکور به دلیل ویژگی‌های همچون دسترسی آسان تمامی مردم به این نقطه از تمامی شهرک ها و مناطق مختلف شهر، گنجایش این مسیر به جهت حضور حداکثری مردم همه ساله در راهپیمایی ۲۲ بهمن این مسیر انتخاب شده بود.

حسینی ادامه داد: با توجه به نصب فیبر نوری امکان پخش زنده ی مراسم ومخابره ی همزمان حضور حماسی به سراسر کشور و شبکه های داخلی و بین المللی، نماد چهارراه انقلاب به عنوان نماد عمومی و آشنای مردم کشور و دنیا همه ساله با حضور مردم در ۹ و ۱۱ محرم شناخته شده است.

وی ادامه داد: تجهیزات صوتی و جایگزین در مسیر مذکور نصب شده می باشد و دارای کیفیت مطلوب تری است و برگزاری مراسم همانند سالهای گذشته در میدان انقلاب در دوجلسه با اکثریت قاطع آراء مصوب شده است.

رئیس ستاد برگزاری دهه فجر استان زنجان افزود: با اشاره به اینکه نتیجه کارشناسی‌های به عمل آمده، بازدیدهای میدانی و تجربیات سال‌های گذشته به ویژه مراسم ۹ و ۱۱ محرم پایتخت شور وشعور حسینی و راهپیمایی همه ساله ۲۲ بهمن و ۱۳ آبان در مسیر چهارراه انقلاب، حاکی از مناسب‌بودن میدان انقلاب برای برگزاری جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی است.

حسینی خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم در میدان قائم تا مصلی خاتم الانبیا به واسطه محدودیت مکانی و حضور حماسی هرساله مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن زحماتی را متوجه مردم عزیز خواهد کرد که پیشاپیش از مردم بزرگوار شهر زنجان پوزش می‌طلبیم.

وی ادامه داد: در نهایت بنابه الویت حفظ وحدت و انسجام وعده ی ما بیش از پیش و با توجه به یاوه سرایی های رئیس جمهور تازه به دوران رسیده آمریکا حماسی تر از سنوات گذشته همگام با مردم فهیم و بصیر و انقلابی زنجان روز ۲۲ بهمن ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان قائم(عجل اله تعالی فرجه الشریف) تا مصلی نماز جمعه و با سخنرانی دکتر حاجی بابایی(نماینده محترم مجلس شورای اسلامی)برگزار خواهد شد.