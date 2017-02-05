فعالیت ۸۰ مبلغ و مبلغه دینی طی ایام دهه فجر در شهرستان نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند پیش از ظهر یکشنبه در جمع مبلغان نهاوند گفت: طی ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در اقصی نقاط شهرستان نهاوند برنامه های متنوعی اجرا خواهد شد که مبلغین و مبلغات اعزامی در برگزاری این برنامه ها نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی افزود: دهه فجر امسال ۶۰ نفر از مبلغین و ۲۰ نفر از مبلغات حوزوی مراسم فرهنگی را در مساجد مدیریت می‌کنند.

ترکاشوند گفت: علاوه بر اقامه نماز جماعت، سخنرانی در گفتمان های دینی و برگزاری مراسم جشن انقلاب از جمله رسالت های ۸۰ مبلغ اعزامی به نقاط مختلف نهاوند در دهه فجر امسال است.

برگزاری گفتمان های دینی به مناسبت دهه فجر در نهاوند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند نیز از برگزاری گفتمان های دینی به مناسبت دهه فجر در مدارس و مساجد این شهرستان خبر داد.

حبیب سلگی اظهار داشت: در راستای اطلاع‌رسانی و آگاه سازی دانش آموزان با دستاوردهای انقلاب اسلامی و به همت اداره تبلیغات اسلامی گفتمان های دانش آموزی در دهه فجر در مدارس شبانه روزی روستاها و مساجد دارای روحانی شهرستان برگزار می شود.

وی گفت: گفتمان های اجرا شده در دهه فجر در اکثر مدارس دخترانه و پسرانه سطح شهر و بخش مرکزی و فیروزان با موضوعات مختلف از جمله احکام شرعی، عفاف و حجاب، تهاجم فرهنگی و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ویژه نسل جوان برگزار خواهد شد.