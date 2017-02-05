استکبار از اعجاز انقلاب اسلامی مبهوت مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، حجتالاسلام محمود قربانی اظهار داشت: هدف انقلاب مردم ایران زنده کردن ارزشهای ناب اسلامی بود که در زمان طاغوت این ارزشها از بین رفته بود.
وی افزود: ملت ایران برای مادیات و مسائل دنیوی قیام نکردند بلکه به خاطر امتداد راه امام حسین (ع) و زنده کردن فرهنگ عاشورا قیام کردند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه همدان خاطرنشان کرد: زمان طاغوت حتی نمیگذاشتند مردم عزاداری کنند و جو خفقان آن زمان اجازه به نیروهای مذهبی نمیداد ولی با وجود این خفقان امام خمینی(ره) توانست حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون کند.
وی با بیان اینکه انقلاب به فرد یا کسی بستگی ندارد، گفت: هرکس بر قطار انقلاب سوار باشد انقلابی است و هرکس سوار بر این قطار نباشد از این قطار پیاده میشود و ضرری متوجه این انقلاب نمیشود.
وی عنوان کرد: امروز بعد از ۳۷ سال هنوز دنیا این انقلاب را نشناخته است و همه از این اعجاز قرن مبهوت ماندهاند چراکه این انقلاب توانست هیمنه استکبار و ابرقدرتها را بشکند.
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