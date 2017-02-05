به گزارش خبرنگار مهر، بلوار شهید روحانی بلواری است که خیابان آذر را به خیابان ۱۵ خرداد متصل میکند. این بلوار در شهریورماه ۹۳ و با حضور وزیر کشور و مدیران استانی افتتاح شد اما شکلگیری بدنه آن منوط به تکمیل تملکات و اجرای طرحهای سرمایهگذاری بود.
مصطفی سعادت طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم در جلسه شامگاه شنبه لایحهای را مطرح کرد که بر اساس آن طرح بدنه این بلوار طوری تغییر کند تا سهم شهرداری در تملکات کمتر شده و شکلگیری بدنه به خود مردم واگذار شود.
وی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر قم گفت: در این کمیسیون درخواست صدور مجوز برای نقشه اصلاحی خیابان شهید روحانی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد ضوابط مربوطه به تایید کمیسیون امور زیربنایی شورا برسد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در طرح اولیه که دو سال پیش پیگیری میشد شهرداری تعهداتی داده بود که فضای سبزی را در نظر بگیرد اما در نقشهای که در کمیسیون تلفیق بررسی شد این موضوع دیده نشده بود که قرار شد نقشه اصلاح شود.
به گفته وی، در نقشه نهایی در بدنه بلوار روحانی دو لکه فضای سبز در نظر گرفته شده است.
سرمایهگذاری مردمی در بلوار شهید روحانی
سعادت طلب با اشاره به اینکه برخی از قسمتهای طرح تملک زیادی نیاز دارد و منطقی نیست که شهرداری خود را درگیر این قسمتها کند اظهار کرد: مردم میتوانند خود سرمایه گذاری کرده و یک بدنه خوب برای این بلوار بسازند.
محسن عابدینیپور، دیگر عضو شورای شهر قم به آشفتگی منظری محدوده خیابان چهارمردان تا میدان بسیج اشاره کرد و از اقدامات شهرداری برای سامان دادن این محدوده پرسید.
سعادت طلب در پاسخ به وی گفت: در همه شهر در جدارهها نواقصی وجود دارد و این مسیر بدنه شکل گرفتهای دارد و بعید است بتوانیم برای آن کاری انجام دهیم.
در نهایت تغییر طرح بدنه بلوار شهید روحانی در جلسه دویست و هجدهم شورای اسلامی شهر قم تصویب شد.
تصویب چهار لایحه دیه
در ادامه جلسه حجت الاسلام سید محمد آتشزر، رئیس کمیسیون بودجه چهار لایحه پرداخت دیه از سوی شهرداری قم را مطرح کرد که این لوایح هم تصویب شد.
عباس ذاکریان، سخنگوی شورای شهر قم درباره مطرح شدن لوایح دیه گفت: برخی از دیههایی که مطرح می شود به دلیل استنکاف بیمه از پرداخت بر دوش شهرداری افتاده است.
وی با اشاره به اینکه گاهی بیمه وارد شکل ماجرا میشود و میگوید به این دلیل که شهرداری قصور داشته پرداخت نمیکنم، اظهار کرد: بیمه نباید چنین مداخلاتی داشته باشد و صرفا باید جبران خسارت کند.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه برخی از خیابانهای شهر روشنایی مناسبی ندارد گفت: دوستان شهرداری میگویند وظیفه اداره برق است و اداره برق هم زیر بار نمیرود و نتیجهاش نداشتن روشنایی مناسب در برخی از خیابانها است.
وی با اشاره به اینکه یک بار برای همیشه باید این اختلاف نظر حل شود ادامه داد: نمونه این موضوع حدفاصل چهار مردان تا خیابان عمار یاسر است که پارکینگ هم در آن قرار گرفته و مردم در معرض خطر هستند
سید محمد ابراهیمی،مدیرکل حقوقی شهرداری قم در این جلسه به داشتن سقف پرداخت خسارت از سوی بیمه اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته بسیار بیش از سقفی که داشته بیمه برای شهرداری جبران خسارت کرده است.
وی با اشاره به اینکه در قراردادهای بیمه یک سری مورد استثنا شده ابراز داشت: البته بیمهها تمام تلاش خود را برای فرار از پرداخت خسارت تلاش خود را انجام میدهند.
حسین فاکر، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به محکوم شدن شهرداری در پروندهای به دلیل نبود خطکشی مناسب در شهر اظهار کرد: باید وضعیت خطکشیها در سطح شهر سامانیافته شود.
وی با اشاره به لزوم استفاده از رنگهایی که عمر بیشتری داشته باشند در خط کشی معابر گفت: این موضوع باید اصلاح شود چرا که خیابانها خط کشی خوبی ندارد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: باید در این زمینه کار پایداری انجام داد اما در بودجه سال آینده برای آن سهمی در نظر گرفته نشده است.
ترک تشریفات در اجاره استرابوردهای جنجالی
موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، ادعای مالکیت معنوی یک شخص بر استرابوردهای تبلیغاتی شهرداری قم بود که بر اساس آن قرار شد ۱۰۰ استرابورد به مدت ۱۴ ماه در اختیار شاکی قرار بگیرد.
برخی اعضای شورای اسلامی شهر قم معتقد بودند که شهرداری قم در این زمینه کاری غیر اخلاقی انجام داده و پیش از ثبت معنوی اثر، آن را تملک کرده که مدیرکل حقوقی شهرداری قم این ادعا را رد کرد.
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