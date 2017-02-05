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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/۹ فلسطینی بازداشت شدند

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/۹ فلسطینی بازداشت شدند

نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۹ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، صهیونیستها به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند. 

به دنبال این حمله وحشیانه، درگیری شدیدی میان صهیونیستها و فلسطینیان ساکن کرانه باختری درگرفت.

طبق اعلام شاهدان عینی، نظامیان صهیونیست از گازهای اشک آور علیه صهیونیستها استفاده کردند.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست ۹ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام در کرانه باختری دستگیر کردند.

کد مطلب 3897340

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