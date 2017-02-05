به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح امروز در مراسم بهره‌برداری از ساختمان خیریه شبه‌خانواده فرزندان آسمانی در یزد با ابراز خرسندی از وجود خیران و حامیان دلسوز در جامعه اظهار داشت: در جامعه ما فرصت های مساوی برای همه افراد جامعه وجود ندارد و دولت نیز توان فراهم کردن این شرایط را با توجه به توان و ظرفیت‌های موجود ندارد اما خوشبختانه خیران در این عرصه به خوبی ورود کرده اند.

وی بیان کرد: یکی از سیاست های دولت، گسترش فرهنگ و نگاه نیکوکاری در جامعه است زیرا دولت نیز بر این باور است که تا مشارکت خیران نباشد، دولت نمی تواند در تحقق اجتماعی موفق عمل کند.

محسنی بندپی با اشاره به وجود کودکان آسیب پذیر در سطح جامعه عنوان کرد: در بسیاری از موارد خانواده ها به دلایل مختلف از پذیرش فرزندان خود عاجز هستند که این کودکان نیاز به حمایت خیران و دولت دارند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه باید نگاه‌ها به حمایت‌ها تغییر پیدا کند، بیان داشت: با توجه به کثرت چنین کودکانی در سطح جامعه لازم است با تکیه بر آموزه‌های دینی که بر گسترش خیر جمعی تاکید دارد، اقدام کرد.

وی با بیان اینکه داروی درمان در اینگونه مشکلات گسترش نگاه‌های نیکوکارانه و حمایتی است، افزود: دولت این افتخار را دارد تا با تشکیل دبیرخانه دائمی از ظرفیت‌های خداپسندانه استفاده بیشتری ببرد و ورود نیت‌های خیرخواهانه را رشد و توسعه دهد.

محسنی با اشاره به ویژگی‌ها و فرهنگ مردم یزد در زمینه انجام امور خیر و یاری‌رسانی به نیازمندان بیان داشت: خوشبختانه در استان یزد این نگاه به طور ویژه وجود دارد و امید است بتوانیم در تمام کشور این نگاه را گسترش دهیم و با فراهم کردن اقدامات تخصصی و تأمین فضای فیزیکی و خدمات کیفی شرایطی را فراهم کنیم که همه از این فرصت‌های برابر بهره‌مند باشند.