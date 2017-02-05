محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در یک عملیات اطفای حریق و یک عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۹۷ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۲ مورد منجر به عملیات شده، ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۶۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۱۵ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد عملیات احتیاط حریق در حادثه تصادف خودرو در بلوار ارم بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: همچنین یک مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در خیابان رکنی توسط آتش نشانان به انجام رسید.