مدت زمان حضور نیروهای امدادی ایلام در حوادث کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی دلپیشه روز یکشنبه در مراسم واگذاری ۱۵ دستگاه آمبولانس تیپ C که به تخت ICU مجهز هستند، اظهار داشت: فرسودگی بخشی از آمبولانس های قدیمی و کمبود این وسایل در برخی شهرها و بخش های استان نیاز به تامین این آمبولانس ها را دوچندان کرده بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در راستای طرح تحول نظام سلامت اعتبارهای بسیاری خوبی برای تامین امکانات پزشکی و امدادی در استان اختصاص یافته که تحویل این آمبولانس های مجهز به تخت ای سی یو نیز می تواند کمک شایان توجهی به حادثه دیدگان احتمالی حوادث غیرمترقبه داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اضافه کرد: برای تامین این آمبولانس ها با توجه به تجهیزات مختلف بکار رفته بین چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا پنج هزار و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده و در مجموع ۶۰ میلیارد ریال توسط وزارت بهداشت برای تامین این آمبولانس ها اختصاص یافته است.

دلپیشه با اشاره به جانمایی ۳۵ پایگاه امداد جاده ای در نقاط مختلف استان تاکید کرد: کاهش مدت زمان حضور نیروهای امدادی در هنگام بروز حوادث از دغدغه های مسئولان ذیربط برای کاهش خسارت های جانی مصدومان است که با تامین این آمبولانس ها مدت زمان حضور نیروها به هشت دقیقه کاهش می یابد.