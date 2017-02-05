برگزاری دهمین جشنواره منطقه ای شاهوار به تعویق افتاد

داوود یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنابر اعلام دبیرخانه دهمین جشنواره منطقه ای شعر و داستان کوتاه شاهوار، داوری آثار در دو بخش شعر و داستان کوتاه صورت پذیرفته و راه یافتگان به مرحله نهایی این جشنواره نیز مشخص شده اند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به همزمانی برگزاری این جشنواره با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، برگزاری جشنواره شاهوار به زمان دیگری موکول شد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان با ابراز اینکه تاریخ برگزاری این جشنواره از طرف دبیرخانه متعاقباً اعلام خواهد شد، تصریح کرد: دهمین جشنواره منطقه ای شعر و داستان کوتاه شاهوار با هدف نشر و ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی و تولید هنر فاخر منطبق بر این فرهنگ، در دو بخش شعر و داستان کوتاه با حضور استان های البرز، خراسان شمالی، گلستان، گیلان، مازندران و سمنان برگزار خواهد شد.