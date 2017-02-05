تماشای خاطرات ماندگار انقلاب در متروی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنی حسن معاون فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: گذرگاه های فرهنگی مترو عرصه مناسبی برای نمایش خاطرات روزهای بهمن سال ۵۷ است و با آغاز سی و هشتمین بهار انقلاب اسلامی برنامه های متنوع فرهنگی از جمله نمایشگاه عکس خاطرات ماندگار در ایستگاه های مترو برپا شده است.

وی افزود: این نمایشگاه در ایستگاه‌های تجریش، امام خمینی (ره)، بهارستان و توحید و در قالب ۴۰ فریم عکس در معرض دید مسافران متروی تهران قرار گرفته است.

معاون فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران تصریح کرد: نمایشگاه عکس «خاطرات ماندگار» «شکوفه های زمستانی» به مناسبت ایام‌الله دهه فجر شامل مجموعه عکس های عکاس دوران انقلاب منصور رادی پور تا پایان بهمن ماه میزبان نگاه مسافران مترو تهران است.

بنی حسن در پایان گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه همگام با مردم ایران عزیز در روز بیست و دوم بهمن با اجرای برنامه های ویژه فرهنگی در مسیر راهپیمایی حضوری فعال خواهد داشت. به همین منظور در دو ایستگاه شادمان و حبیب‌الله با استقرار غرفه‌های فرهنگی و فضاسازی میزبان مردم پرشور خواهیم بود.

متروی تهران میزبان هنرنمایی مسافران می‌شود

معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در ادامه به برگزاری برنامه هنر نهان اشاره کرد و گفت: این برنامه فرصتی برای همه مسافران شهر زیرزمینی است تا مهارت‌های هنری خود را در بستر فرهنگی مناسبی که این معاونت فراهم کرده به نمایش بگذارند.

محمد بنی حسن افزود: این طرح به‌منظور ارائه آثار هنرمندان در همه قالب های هنری اعم از هنرهای تجسمی، موسیقی، نمایش، صنایع دستی و دیگر رشته ها برای عموم مسافران اجرا می شود.

وی تصریح کرد: به همین منظور فضایی به عنوان محل اجرای این برنامه در ایستگاه متروی امام خمینی (ره) در نظر گرفته شده تا هنرمندان بتوانند آثار خود را در آنجا در معرض دید عموم قرار دهند.

بنی حسن با اشاره به اینکه آثار ارائه شده در این طرح مورد ارزیابی کارشناسان امر قرار می‌گیرد افزود: در نهایت هنرمندانی که در سطح کیفی بالاتری از نظر کارشناسان قرار دارند و مورد استقبال دیگر مسافران نیز قرار می گیرند انتخاب و در برنامه های مختلف فرهنگی مترو مورد استفاده قرارخواهند گرفت.

علاقه‌مندان به شرکت در این طرح می‌بایست نمونه آثار خود را به تلگرام معاونت فرهنگی به نشانی @farhangimetro۲ ارسال کنند تا پس از بررسی در این طرح شرکت کنند.