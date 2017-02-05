بارش ۱۹۷ میلیمتری باران در استان ایلام طی سال جاری

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۹۷ میلیمتر بارش از ابتدای سال زراعی جای تاکنون در استان باریده است که این مقدار نسبت به میانگین بارندگی های بلند مدت ۲۷ درصد کاهش نشان می دهد.

وی عنوان کرد: در این مدت شهرستان بدره با ۲۷۶ میلیمتر و شهرستان دهلران با ۴۹ میلیمتر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین بارش بوده اند.

مدیرکل هواشناسی ایلام در مورد مقدار بارش شهرستان ایلام نیز گفت: ایلام در این مدت ۱۸۴ میلیمتر بارندگی داشته که این مقدار در مقایسه با میانگین بلندمدت ۴۱ درصد کاهش دارد.

وی با بیان اینکه هوا تا چند روز آینده پایدار و آفتابی است، اعلام کرد : تنها پدیده غالب هفته جاری، کاهش دمای صبحگاهی و شبانگاهی در مناطق مختلف استان است.

شیخ الملوکی گفت: البته این کاهش دما در مقایسه با روزهای گذشته اخیر که دمای هوای استان به منفی ۹ درجه هم رسید، کمتر است.