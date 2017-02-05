به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی ضمن گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) و ادامه راه گرانقدر آن فریادگر یگانه، با مدیریت با کفایت و مدبرانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خواب را از چشمان دشمنان اسلام زدوده است.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با بیان آنکه دشمنان ما با گذشت سی و هشت سال از انقلاب، همه توان خود را در جهت مقابله به کشورمان به کار گرفته اند، تصریح کرد: دشمنان انقلاب با به میدان آوردن همه توان خود به ویژه جنگ رسانه ای و عملیات روانی در صدد آنند تا این انقلاب الهی و دشمن شکن را به نوعی در داخل به استحاله کشانده و نسل های جدید انقلاب را با تحریف تاریخ انقلاب و القاء دروغ به مسیر انحراف سوق دهند.

وی تکلیف بسیج را در این برهه از زمان خطیر و حساس خواند و گفت: بر همه بسیجیان، حامیان، مدافعان، علاقه مندان و دلسوزان به اهداف و سرنوشت انقلاب اسلامی تکلیف است که از پای ننشسته و هوشمندانه و مدبرانه بصورت هدفمند در این مسیر گامهای استواری بردارند.

وی در ادامه به برنامه های دهه فجر امسال بسیج شهرداری تهران اشاره کرد و اظهار داشت: حرکت کاروان نمادین استقبال از حضرت امام(ره) در شهر تهران، برگزاری یادواره شهدای تاکسیران شهر تهران، اردوی یکروزه فرهنگسرای رضوان با محوریت شهدای انقلاب اسلامی، مسابقه مجازی کتابخوانی با محوریت انقلاب اسلامی به صورت گسترده ویژه شهروندان تهرانی، نمایش فیلم های برگزیده جشنواره عمار در حوزه های تابعه، طراحی و تولید استیکر های تبلیغاتی با محوریت شعار های هوشمند در سطح تاکسی های شهر تهران، برپایی نمایشگاه کتاب با محوریت انقلاب اسلامی در ساختمان های ستادی حوزه های تابعه، از جمله برنامه هایی است که ویژه این ایام تدارک دیده شده است.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران اضافه کرد: رونمائی از مجموعه تبلیغات محیطی با نام یاران شهید روح الله(ره)، پخش سرود های انقلابی و الله اکبر از طریق سیستم سامانه اذان شهر تهران و پرتال داخلی، تولید و توزیع روزنامه دیواری گلدسته در ۵ هزار نقطه از سطح شهر تهران با موضوع انقلاب اسلامی، برگزاری مراسم هایی با محوریت انقلاب اسلامی با استفاده از سخنرانان مطرح و متخصص در خصوص گفتمان انقلاب اسلامی به منظور تحلیل و تبیین مسائل مربوط به دهه فجر و مسائل روز جامعه ویژه پرسنل شهرداری تهران و خانواده هایشان، برنامه های دیگر در نظر گرفته شده بسیج شهرداری تهران در این ایام است.

وی ادامه داد: همچنین برای این ایام کلیپ های ۳ تا ۵ دقیقه ای از مبارزین سیاسی قبل از انقلاب مبنی بر خاطرات مربوط به شیوه مبارزه، شکنجه و بازجویی ها در زندان کمیته و ... که توسط حوزه سازمان فرهنگی و هنری تهیه و تولید شده است در پرتال شهرداری تهران در اختیار پرسنل قرار خواهد گرفت.

بابایی برگزاری سخنرانی مبارزین قبل از انقلاب با عنوان" اسوه های مبارزه و مقاومت"، ارسال پیام های هوشمند و ارزشی از طریق سامانه پیامک به کلیه کارکنان شهرداری تهران، توزیع پلاکارد، پرچم و فضاسازی محیطی و شرکت در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن را از دیگر برنامه های بسیج شهرداری تهران در ایام الله دهه فجر عنوان کرد.

وی با اشاره به رویکرد برون سازمانی بسیج شهرداری تهران گفت: ما باید تسهیل گر اجرای فعالیت های ارزشی در شهر تهران باشیم. یکی از مزیت های نسبی بسیج شهرداری تهران نسبت به سایر اقشار بسیج، دسترسی آسان تر به فضای تبلیغات شهری است که باید از این ظرفیت به صورت بهتر و بیشتری استفاده کرد. البته بخشی از این ظرفیت ها مورد استفاده قرار گرفته است و برای استفاده از بخش عمده دیگر احتیاج به تلاش بیشتری است.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با اشاره به فعالیت های متعدد فرهنگی در شهر تهران گفت: هزینه های زیادی در شهر تهران در زمینه فعالیت های فرهنگی انجام می شود ولی اثربخشی آن ملموس نیست. یکی از دلایل آن این است که از توجه به درون سازمان های خود غافل بوده ایم. ابتدا باید فرهنگ سازمانی را تغییر داده و آن را به سمت یک سازمان اخلاق مدار ببریم که اگر این امر محقق شود، بر بیرون سازمان نیز تاثیر گذار خواهیم بود.

بابایی اضافه کرد: به دنبال موازی کاری با سایر نهاد ها، سازمان ها و معاونت های شهرداری تهران نیستیم، بلکه معتقدیم بسیج باید جایی ورود پیدا کند که کاری بر زمین مانده باشد. به فرموده مقام معظم رهبری بسیج یعنی حضور ما در آن نقطه ای که اسلام، قرآن و نظام اسلامی به آن نیاز دارد.