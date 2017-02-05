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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱

مدیرکل بهزیستی اردبیل با مهر مطرح کرد؛

مشکلات زناشویی بیشترین علت تماس با مشاوره بهزیستی اردبیل است

مشکلات زناشویی بیشترین علت تماس با مشاوره بهزیستی اردبیل است

اردبیل – مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با اشاره به فعالیت صدای مشاور در استان، بیشترین علت تماس جهت دریافت مشاوره را مشکلات زناشویی عنوان کرد.

بهزاد ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در سال جاری ۱۹ هزار مورد با صدای مشاور ۱۴۸۰ تماس حاصل شده که بیشتر در حوزه مسائل تربیتی کودکان و مشکلات زناشویی است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۶ مرکز مشاوره تخصصی و سلامت روان، افزود: سیاست اولویت‌دار بهزیستی مداخله به هنگام برای کاهش سطح آسیب است و بر همین اساس مراکز مشاوره و سامانه صدای مشاور راه‌اندازی شده است.

مدیرکل بهزیستی استان به فعالیت ۲۵ پایگاه سلامت اجتماعی در مناطق حاشیه شهر اشاره و تأکید کرد: پیشگیری از آسیب به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و در معرض آسیب به صورت جدی دنبال می‌شود.

ستاری همچنین به ارائه آموزش‌های مختلف اشاره و تأکید کرد: به عنوان مثال از ابتدای سال جاری ۳۰ هزار نفر از آموزش‌های پیش از ازدواج و ۳۱ هزار نفر از آموزش‌های زندگی خانوادگی برخوردار شدند.

وی به ارائه آموزش برای ۵۳ هزار نفر در بحث مهارت‌های زندگی اضافه کرد: بررسی آسیب‌ها نشان می‌دهد هر قدر سطح آگاهی افراد افزایش پیدا می‌کند به شکل مطلوب‌تری می‌توانند با مشکلات و مسائل موجود برخورد داشته و آن را مدیریت کنند.

کد مطلب 3897361
محمد میرزایی ناطق

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