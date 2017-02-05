مشکلات زناشویی بیشترین علت تماس با مشاوره بهزیستی اردبیل است

بهزاد ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در سال جاری ۱۹ هزار مورد با صدای مشاور ۱۴۸۰ تماس حاصل شده که بیشتر در حوزه مسائل تربیتی کودکان و مشکلات زناشویی است.
وی با اشاره به فعالیت ۵۶ مرکز مشاوره تخصصی و سلامت روان، افزود: سیاست اولویتدار بهزیستی مداخله به هنگام برای کاهش سطح آسیب است و بر همین اساس مراکز مشاوره و سامانه صدای مشاور راهاندازی شده است.
مدیرکل بهزیستی استان به فعالیت ۲۵ پایگاه سلامت اجتماعی در مناطق حاشیه شهر اشاره و تأکید کرد: پیشگیری از آسیب به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و در معرض آسیب به صورت جدی دنبال میشود.
ستاری همچنین به ارائه آموزشهای مختلف اشاره و تأکید کرد: به عنوان مثال از ابتدای سال جاری ۳۰ هزار نفر از آموزشهای پیش از ازدواج و ۳۱ هزار نفر از آموزشهای زندگی خانوادگی برخوردار شدند.
وی به ارائه آموزش برای ۵۳ هزار نفر در بحث مهارتهای زندگی اضافه کرد: بررسی آسیبها نشان میدهد هر قدر سطح آگاهی افراد افزایش پیدا میکند به شکل مطلوبتری میتوانند با مشکلات و مسائل موجود برخورد داشته و آن را مدیریت کنند.
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