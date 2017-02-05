سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، در حکمی از سوی سید مصطفی کریمی رئیس این فدراسیون، مهران تیشه گران به عنوان سرپرست دبیری منصوب گردید.

در متن این حکم آمده است: «نظر به تعهد ، تجربیات و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های ناشنوایان منصوب می شوید. امید است در مسئولیت جدید در خدمت به جامعه بزرگ ورزش موفق و موید باشید. توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور علی الخصوص ناشنوایان از خداوند متعال خواهانم.».

دبیری فدراسیون انجمن های ورزشی ، مدیرکلی ورزش و جوانان استان کردستان و دبیری فدراسیون ناشنوایان از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی مهران تیشه گران می باشد.