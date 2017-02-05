۲۲۰ خانوار روستایی در دهلران از نعمت گاز برخوردار شدند

حسینعلی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه گاز رسانی به روستاهای پتک دیناروند و دشت اکبر با ۲۱ کیلومتر خط لوله و اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال هزینه از جمله طرح های مورد مطالبه مردم بود که افتتاح شد و ۲۲۰ خانوار را از نعمت گاز طبیعی برخوردار کرد.

وی بیان داشت: خطوط اصلی عین خوش فکه، شبکه آبیاری و زهکشی میمه ،شبکه‌های تحت فشار عین خوش، مجتمع فرهنگی هنری ارشاد، جایگاه سی ان جی دهلران، سی تی اسکن، مجتمع خدماتی رفاهی سد دویرج، پروژه‌های گاز رسانی به روستاها، طرح هادی، عمران مرزی و احداث خانه‌های بهداشت روستایی از طرح های مهم افتتاحی یا کلنگ زنی شده شهرستان هستند.

موسوی اظهار داشت: در دهه فجر ۶۲ طرح با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی شده است.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین پروژه های شهرستان دهلران طرح احیای ۵۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی است که تاکنون ۳۳ هزار هکتار آماده افتتاح شده است.