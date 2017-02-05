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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

آیت الله سید فرید موسوی دار فانی را وداع گفت

آیت الله سید فرید موسوی دار فانی را وداع گفت

قم - آیت الله سید فرید موسوی از اساتید حوزه علمیه قم به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید فرید موسوی از اساتید سطح عالی و خارج حوزه و همچنین از شاگردان آیات پهلوانی و خوشوقت بود که عمری خدمت در مکتب اهل بیت(ع) بر اثر کسالت روز شنبه به دیار حق شتافت.

مراسم تشییع آن مرحوم امروز ۱۷ بهمن، ساعت ۱۴ پس از اقامه نماز توسط نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی از حرم حضرت معصومه(س) به سمت گلزار شهدا برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود: شب گذشته مراسم وداع با آن یار سفر کرده، در  منزل آن مرحوم، برگزار شد و مراسم شب اول این استاد حوزه علمیه، بلافاصله پس از نماز جماعت مغرب و عشا، در مسجد الغدیر (بعد از میدان ایران مرینوس) برگزار می‌شود.

کد مطلب 3897369

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