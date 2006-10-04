پيشنهاد غني سازي براي ايران در خاك روسيه به قوت خود باقي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي، رئيس "روس اتم" اعلام كرد كه روسيه پيشنهاد تاسيس موسسه مشترك غني سازي اورانيوم همراه با ايران را در خاك روسيه تاييد مي كند.

وي در جلسه دولت روسيه گفت: "اگر ايران آماده غني سازي اورانيوم در خاك خود نباشد، روسيه آماده در اختيار گذاشتن خاك خود براي اين امر و تاسيس موسسه مشترك خواهد بود. پيشنهاد ما به قوت خود باقي است".

در عين حال رئيس "روس اتم" تاكيد كرد كه اين پيشنهاد نيز بايد در قالب مجموعه پيشنهادها درمورد حل موضوع هسته اي ايران بررسي شود.

وي تاكيد كرد كه روسيه در ايجاد چنين موسسه مشتركي منفعت تجاري نخواهد برد و پيشنهاد روسيه به نوعي براي حل موضوع هسته اي ايران است.

اين مقام روسي خاطر نشان كرد : ما نيازي به ايجاد چنين مؤسسه مشتركي نداريم، با در اختيار داشتن 40 درصد از توان غني سازي جهان احتياجي به سرمايه گذاري در صنايع غني سازي نداريم. اين پيشنهاد به معناي سهم ما در امكان حل اوضاع مي باشد.