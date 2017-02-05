رحیم جمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و روز پرستار گفت: خیابان شهید خالدی به طول ۳۵۰ متر و با عرض ۱۰ متر با اعتبار چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه این پروژه به صورت امانی توسط شهرداری بندر دیر اجرا شده است، اظهار داشت: با احداث این خیابان که دارای دو باند ۱۰ متری است، خیابان خلیج فارس و جاده وصال به هم متصل خواهند شد.

جمالی از احداث ایستگاه دوم آتش‌نشانی دیر خبر داد و افزود: ایستگاه دوم آتش نشانی دیر در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و عرصه ۵۰۰ متر در یک طبقه با اعتبار ۸ میلیارد ریال با ظرفیت چهار خودرو آتش‌نشانی به‌مناسبت دهه فجر عملیات اجرایی ان آغاز شد که تا پایان سال ۹۶ به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار دیر گفت: خیابان معلم و مطاف به طول ۵۵۰ متر و با دو باند سواره ۱۰ متری با اعتبار ۴ میلیارد ریال به صورت امانی توسط شهرداری بندر دیر عملیات زیر سازی و آسفالت آن انجام شد و در دهه مبارک فجر نیز به بهره‌برداری رسید.

رحیم جمالی از افتتاح زمین چمن مصنوعی در دیر خبر داد و افزود: این زمین چمن مصنوعی با اعتبار یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال با حضور مسئولان در دهه مبارک فجر افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

شهردار بندر دیر از رونمایی تندیس شهدای انقلاب شهرستان دیر خبر داد و تصریح کرد: به‌منظور گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و همچنین ۲ شهید انقلاب شهرستان دیر، از تندیس شهدای انقلاب شهرستان دیر با حضور مسئولان رونمایی شد.