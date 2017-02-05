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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳

هزینه ۱۰۷ میلیاردی برای افتتاح ۱۱۰ پروژه ورزشی در دهه فجر

هزینه ۱۰۷ میلیاردی برای افتتاح ۱۱۰ پروژه ورزشی در دهه فجر

به گفته وزیر ورزش در ایام دهه فجر ۱۱۰ پروژه ورزشی در استان های سراسر کشور افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر گفت: برای ۱۱۰ پروژه ای که در دهه فجر امسال مورد بهره برداری قرار می گیرند، رقمی معادل ۱۰۷میلیارد تومان هزینه شده است.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: تعدادی از این پروژه ها در مناطق روستایی و دورافتاده افتتاح خواهد شد که مطمئناً کمک خوبی برای توسعه ورزش در این مناطق خواهد بود و همچنین به روند استعدادیابی که وزارت ورزش و جوانان انجام می دهد نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد.
 
سلطانی فر در پایان گفت: هدف ما فراهم کردن ظرفیتی است که همه مردم در نقاط مختلف کشور بتوانند از مکان های ورزشی، هم برای ورزش همگانی و هم برای ورزش قهرمانی استفاده کنند.

کد مطلب 3897373
زینب حاجی حسینی

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