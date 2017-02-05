هزینه ۱۰۷ میلیاردی برای افتتاح ۱۱۰ پروژه ورزشی در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر گفت: برای ۱۱۰ پروژه ای که در دهه فجر امسال مورد بهره برداری قرار می گیرند، رقمی معادل ۱۰۷میلیارد تومان هزینه شده است.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: تعدادی از این پروژه ها در مناطق روستایی و دورافتاده افتتاح خواهد شد که مطمئناً کمک خوبی برای توسعه ورزش در این مناطق خواهد بود و همچنین به روند استعدادیابی که وزارت ورزش و جوانان انجام می دهد نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد.



سلطانی فر در پایان گفت: هدف ما فراهم کردن ظرفیتی است که همه مردم در نقاط مختلف کشور بتوانند از مکان های ورزشی، هم برای ورزش همگانی و هم برای ورزش قهرمانی استفاده کنند.