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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

مادورو در مراسم بزرگداشت چاوز:

روحیه انقلابی در ونزوئلا همچنان پا برجا است

روحیه انقلابی در ونزوئلا همچنان پا برجا است

رئیس جمهوری ونزوئلا در مراسم بزرگداشت «هوگو چاوز» رهبر انقلابی این کشور با بیان اینکه روحیه انقلابی در ونزوئلا همچنان وجود دارد بر ضرورت تقویت روحیه مبارزه طلبی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرنسالاتینا، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا در مراسم بزرگداشت هوگو چاوز رئیس جمهوری سابق این کشور گفت که روحیه انقلابی در این کشور همچنان پا برجا است و باید این روحیه مبارزه طلبی را تقویت کرد.

وی با تاکید بر روحیه انقلابی مردم ونزوئلا گفت که این روحیه جنبش هایی را به راه می اندازد که با فشارها و اقدامات تحمیلی ناشی از سیاست نئو لیبرالیستها و خارجی مبارزه می کند.

مادورو همچنین در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک، با قدردانی از کسانی که در مراسم چهارم فوریه به منظور بزرگداشت چاوز شرکت کردند، نوشت: قیام چاوز در سال ۱۹۹۲ منجر به یک پیروزی سیاسی و اخلاقی و بیدار شدن وجدان جمعی مردم ونزوئلا شد.

چاوز در چهارم فوریه ۱۹۹۲، علیه «کارلوس آندرس پرز» رئیس جمهوری وقت ونزوئلا قیام کرد که با وجود عدم دستیابی به پیروزی کامل، این قیام به عنوان نقطه آغاز انقلاب بولیواری در این کشور محسوب شد.

کد مطلب 3897374

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