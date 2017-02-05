ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاری در رفسنجان/۱۳۰ پروژه افتتاح می شود

حمید ملانوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد شهرها و روستاهای شهرستان رفسنجان زیر پوشش شبکه گاز قرار دارند.

وی به اقدامات صورت گرفته برای بازسازی و بهسازی شبکه های آب و رساندن آب سالم و بهداشتی به مردم این شهرستان اشاره و تشریح کرد: با توجه به وجود آرسنیک در آب رفسنجان بحث نصب دستگاه های تصفیه آب با جدیت دنبال شد.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: بر این اساس مقرر شد ۵۰ دستگاه تصفیه آب در رفسنجان نصب شود که تاکنون هفت دستگاه نصب شده و براساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان آب مورد استفاده مردم در حال حاضر از بهداشت و سلامت لازم برخوردار است.

وی از هزینه کرد حدود ۲۰ میلیارد تومان در حوزه برق شهرستان رفسنجان خبر داد و افزود: ظرف شش ماه آینده تمامی کمبودها در این حوزه مرتفع می شود.

ملانوری گفت: پوشش شبکه تلفن های ثابت و سیار در شهرستان رفسنجان تقریبا کامل است و اقدام در برخی نقاط کوهستانی و صعب العبور برای کامل کردن آنتن دهی در حال انجام است.

ملانوری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه اقتصاد مقاومتی افزود: امروز یک جهاد اقتصادی مطلوب در شهرستان رفسنجان شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اعتماد سرمایه گذاران برای حضور در منطقه جلب و انگیزه برای سرمایه گذای ایجاد شده است.

فرماندار رفسنجان گفت: در سال جاری تعدادی واحدهای صنعتی متوسط و کوچک به بهره برداری می رسد ضمن اینکه چند واحد صنعتی بزرگ هم تا اوایل سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که در این حوزه حدود هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح احیاگران آبادی گفت: هدف از اجرای این طرح احیا واحدهای کوچک روستایی است.

ملانوری از بهره برداری از ۱۳۰ پروژه عمرانی در دهه فجر خبر داد و افزود: تعدادی از این پروژه ها مربوط به بخش خصوصی و تعدادی هم مربوط به بخش دولتی است.

وی همچنین از بهره برداری از پارک آبی رفسنجان با سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در مجموع ۶۰ میلیارد تومان پروژه طی دهه فجر در رفسنجان به بهره برداری می رسد.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: همچنین در این ایام پنج پروژه عمرانی کلنگ زنی می شود.