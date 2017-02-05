اسطوره «گیلگمش» موسیقایی شد/ شنیدن یک آلبوم ضد جنگ

پیام رونق نوازنده و آهنگساز موسیقی که اغلب مخاطبان وی را با نوازندگی ساز دیجیریدو می شناسند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات آلبوم «گیلگمش» بیان کرد: ایده تولید آلبوم «گیلگمش» بین سال های ۹۱ و ۹۲ کلید خورد و ما ضبط اثر را از سال ۹۳ آغاز کردیم. مفهوم کلی این آلبوم روایت موسیقایی یک اثر ضدجنگ برای ترویج صلح و آرامش با استفاده از اسطوره «گیلگمش» در فضاسازی‌های موسیقی الکترونیک غربی و ترکیب آن با ملودی‌های کمتر استفاده‌شده موسیقی مشرق زمین است که امیدوارم بتواند به سهم خود قدمی برای آرامش مردم دنیا بردارد.

وی ادامه داد: آنچه ما در این آلبوم انجام دادیم تلاش برای ایجاد فضای موسیقایی با استفاده از ملودی های شرقی از هند و آسیا و تلفیق آن با هارمونی غربی است که به لحاظ سبک شناسی می تواند مورد توجه قرار گیرد. این آلبوم برگرفته از اسطوره گیلگمش به عنوان یکی از نام آورترین و کهن ترین آثار حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است. «گیلگمش» اشاره به علاقه انسان به مفهوم زندگی و تلاش برای زنده ماندن است که به ذات بشر در عشق به زندگی می‌پردازد بنابراین همین مضمون در آلبوم «گیلگمش» با موسیقی غرب و ملودی‌های کمتر شناخته‌شده و روحانی موسیقی شرق ترکیب شده است.

این نوازنده و آهنگساز بیان کرد: متاسفانه بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، دنیای ما پر از جنگ شد که در پی آن شاهد نزاع میان تفکرات دینی و در نهایت جنگ هایی بودیم که آرامش دنیا را به هم زد. متاسفانه انسان امروزی به جای احترام به یکدیگر و تلاش برای زندگی بهتر به جنگ با هم‌نوع خود می پردازد. اتفاقا به همین جهت است که ترجیح می دهیم از طریق زبان موسیقی به سهم خود صلح و مهربانی را به مردم معرفی کنیم.

رونق درباره نوازندگان و ترکیب سازی این آلبوم موسیقایی توضیح داد: شاید بسیاری از مخاطبان تصور کنند ساز اصلی آلبوم بر مبنای ساز دیجیریدو است اما به جهت اینکه این ساز، ساز مونوتون است بنابراین ما از این ساز فقط در بخش هایی به عنوان ساز کامل کننده استفاده کردیم و من علاوه بر اینکه از این ساز برای آلبوم استفاده کردم مسئولیت سازهای الکترونیک را هم به عهده داشتم و از ساز دیجیریدو فقط بر اساس نیاز استفاده شده است. در حوزه های دیگر نیز میلاد درخشانی نوازنده عود، محسن شریفیان نوازنده نی انبان، ژوبین کلهر نوازنده سازهای کمان و کمانچه، احسان شفیعی نوازنده سازهای کوبه ای و محمد کرمی نیز ناظر ضبط اثر بودند.

آلبوم «گیلگمش» روز ۲۲ بهمن ماه در محل گالری «کلک» واقع در اتوبان مدرس شمال، خیابان ظفر، خیابان تخارستان، انتهای نیل به سمت شمال، کوچه سینا، پلاک ٧ رونمایی می‌شود.