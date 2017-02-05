حضور مسلمانان در اروپا و امریکا فرصتی برای هم افزایی و تعامل

به گزارش خبرگزاری مهر، خطیب نماز جمعه هامبورگ، به عنوان رئیس اتحادیه اروپایی علمای شیعه، حضور مسلمانان در اروپا و آمریکا را به عنوان فرصتی ارزشمند برای هم افزایی و تعامل مسالمت آمیز پیروان ادیان دانسته و با بیان اینکه تعامل صحیح جوامع غربی با مسلمانان برای افزایش امنیت، معنویت و عقلانیت جامعه بشری از ضرورتهای اجتناب ناپذیر است افزودند:
در برخی از کشورهای اروپایی زمینه های مناسبی برای تعاملات سازنده با مسلمانان فراهم شده است چه اینکه چندی پیش وزارت کشور ایتالیا تفاهم نامه مشترکی را با ۹ جمعیت بزرگ اسلامی ایتالیا برای ساماندهی فعالیت های اسلامی امضا کردند. در این تفاهمنامه قید شده است که مسلمانان و وزارت کشور با تمام ظواهر افراطیگری و تندروی که سلامت جامعه را تهدید میکند، باید مبارزه کرده و در برابر آن بایستند و از طرفی مسلمانان متعهد میشوند که ساختار قانون جمعیتهای اسلامی را رعایت کرده، تا جمعیتهای اسلامی و قوانین مربوط به آزادی دین با قوانین داخلی کشور هماهنگ باشد. همچنین طرفین متعهد میشوند، اماکن ویژه نماز و عبادت اسلامی را به صورت شایسته و بر اساس ملاکهای رایج در کشور ایتالیا نگهداری کنند و ضمن رعایت قوانین احداث بنا، از ایمنی اماکن اسلامی اطمینان حاصل نموده و به غیر مسلمانان اجازه دهند از این مراکز بازدید به عمل آورند.
از سوی دیگر شهردار محترم هامبورگ جناب آقای اولاف شولز نیز در بیانات اخیر خود بر لزوم تداوم تفاهمنامه و قرارد دولت با مسلمانان تاکید داشته است که جا دارد ما به عنوان رئیس شورای مسلمانان هامبورگ از ایشان تشکر کنیم. البته بدیهی است در مساجد نباید حقد و کینه و دشمنی یک دین و یا فرهنگ ریشه دوانده و تزاحم و تهاجم بین ادیان را به وجود آورد و در مقابل نیز جاسوسی در مساجد هم عملی ناپسند به شمار میرود. طبیعی است اگر کسی مرتکب جرم جاسوسی شد بر اساس قوانین این کشور باید با وی برخورد شود؛ امّا این نکته مهم است که نباید کار اندک افرادی را به سازمان و یا تشکلّی نسبت داد و باید سعی نمود به تعهدات در قرارداد حکومتی پایبند بود که بهترین زمینه را جهت هم افزایی فراهم نموده است.
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