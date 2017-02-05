حضور مسلمانان در اروپا و امریکا فرصتی برای هم افزایی و تعامل

به گزارش خبرگزاری مهر، خطیب نماز جمعه هامبورگ، به عنوان رئیس اتحادیه اروپایی علمای شیعه، حضور مسلمانان در اروپا و آمریکا را به عنوان فرصتی ارزشمند برای هم افزایی و تعامل مسالمت آمیز پیروان ادیان دانسته و با بیان اینکه تعامل صحیح جوامع غربی با مسلمانان برای افزایش امنیت، معنویت و عقلانیت جامعه بشری از ضرورتهای اجتناب ناپذیر است افزودند:

در برخی از کشورهای اروپایی زمینه های مناسبی برای تعاملات سازنده با مسلمانان فراهم شده است چه اینکه چندی پیش وزارت کشور ایتالیا تفاهم نامه مشترکی را با ۹ جمعیت بزرگ اسلامی ایتالیا برای ساماندهی فعالیت های اسلامی امضا کردند. در این تفاهم­نامه قید شده است که مسلمانان و وزارت کشور با تمام ظواهر افراطی­گری و تندروی که سلامت جامعه را تهدید می­کند، باید مبارزه کرده و در برابر آن بایستند و از طرفی مسلمانان متعهد می­شوند که ساختار قانون جمعیت­های اسلامی را رعایت کرده، تا جمعیت­های اسلامی و قوانین مربوط به آزادی دین با قوانین داخلی کشور هماهنگ باشد. همچنین طرفین متعهد می­شوند، اماکن ویژه نماز و عبادت اسلامی را به صورت شایسته و بر اساس ملاک­های رایج در کشور ایتالیا نگهداری کنند و ضمن رعایت قوانین احداث بنا، از ایمنی اماکن اسلامی اطمینان حاصل نموده و به غیر مسلمانان­ اجازه دهند از این مراکز بازدید به عمل آورند.

از سوی دیگر شهردار محترم هامبورگ جناب آقای اولاف شولز نیز در بیانات اخیر خود بر لزوم تداوم تفاهم­نامه و قرارد دولت با مسلمانان تاکید داشته است که جا دارد ما به عنوان رئیس شورای مسلمانان هامبورگ از ایشان تشکر کنیم. البته بدیهی است در مساجد نباید حقد و کینه و دشمنی یک دین و یا فرهنگ ریشه دوانده و تزاحم و تهاجم بین ادیان را به وجود آورد و در مقابل نیز جاسوسی در مساجد هم عملی ناپسند به شمار می­رود. طبیعی است اگر کسی مرتکب جرم جاسوسی شد بر اساس قوانین این کشور باید با وی برخورد شود؛ امّا این نکته مهم است که نباید کار اندک افرادی را به سازمان و یا تشکلّی نسبت داد و باید سعی نمود به تعهدات در قرارداد حکومتی پایبند بود که بهترین زمینه را جهت هم افزایی فراهم نموده است.

و در پایان تصمیم دولت ایالات متحده آمریکا بر منع ورود اتباع ۷ کشور اسلامی - که تقریبا همگی قربانی تروریسم هستند- به آن کشور را محکوم می ­نماییم؛ آن­چنان تصمیمی که با اعتراضات گسترده­ای از درون آمریکا و کشورهای اروپایی مواجه شد، به طوری که ۸۰۰ نفر از رهبران مسیحی جهان این سیاست­های ریاکارانه و تصمیم ­های عجولانه­ آمریکا را محکوم نمودند، تصمیماتی که موجب تیرگی روابط میان کشورها می ­شود و از طرفی با فاصله اندک زمانی شاهد حمله به مسجد کانادا هستیم که بدنبال این حمله ۶ نفر از نمازگزاران کشته و ۸ نفر مجروح شدند. و مع الاسف با این تصمیم دولت ایالات متحده آمریکا به راحتی بسیاری از قوانین حقوق بشر از جمله پناهندگی، حق عدم تفاوت و تمییز بین انسان­ها به خاطر رنگ، دین، فرهنگ و ... زیر پا گذاشته شده است.