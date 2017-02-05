به ۸۰۰ محقق پژوهانه ۵ میلیون تومانی می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر صدیق دامغانی امروز در مراسم رونمایی و فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: امروز از ۱۰ محصول شرکت های دانش بنیان این پارک رونمایی کردیم؛ این ۱۰ محصول از ۲۵ محصول کاندیدا شده انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: ما محصولات شرکت های دانش بنیانی را رونمایی می کنیم که از طریق تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس توانسته اند محصول خود را به بازار برسانند و در دسترس مردم قرار دهند.

صدیق با اشاره به گردش مالی شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اظهار داشت: طبق برآوردهایی که داشته ایم شرکت های این پارک بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود: طبق برنامه ریزی هایی که کرده ایم می توانیم دانشجویان توانمندی که علاقه مند به راه اندازی شرکت های دانش بنیان هستند را حمایت کنیم.

به گفته صدیق، در واقع شرایط ایجاد شرکت های دانش بنیان در این پارک برای دانشجویان تسهیل شده است.

وی با بیان اینکه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گرنت ۵ میلیون تومانی به محققان ارائه می کنیم خاطرنشان کرد: تاکنون به ۱۰۰ نفر از پژوهشگران این پارک گرنت ۵ میلیون تومانی ارائه کرده ایم.

صدیق ادامه داد: در تلاش هستیم میزان ارائه این گرنت های ۵ میلیون تومانی را افزایش دهیم و در برنامه داریم که به ۸۰۰ نفر گرنت ۵ میلیون تومانی بدهیم.