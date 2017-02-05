به گزارش خبرنگار مهر، یزدان سیف در مراسم افتتاح نمایشگاه تخصصی نهال، نشاء و صنایع وابسته استان البرز که صبح یکشنبه در مجموعه باغ گل‌های پارک شهید چمران کرج برگزار شد، با تأکید بر اهمیت صادرات محصولات باغبانی و لزوم توجه به صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: دولت و سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند.

وی بابیان اینکه مهم‌ترین عنصر برای کاهش ریسک سرمایه‌گذار، استانداردسازی و تضمین کیفی محصولات است، افزود: بدون شک این عوامل در راستای توسعه سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استانداردسازی و سلامت سازی محصولات کشاورزی اقدامات خوبی در کشور انجام شده است چراکه اگر ظرف استانداردی نداشته باشیم نمی‌توانیم تضمین کیفیت محصول را مطرح و موردتوجه قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور بر این باوریم اقتصادهای بزرگ در دست شرکت‌های بزرگ قرار دارد، گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به‌عنوان یک برند در کشور محسوب می‌شود.

سیف با اعلام اینکه نظام تضمین کیفیت در حوزه توزیع نهاده‌های کشاورزی کشور مستقرشده است، اظهار کرد: ایجاد فضای رقابتی سالم برای تولید محصول با کیفیت بالا حائز اهمیت است.