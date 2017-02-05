نمایشگاه عکس و پوستر «دستاوردهای انقلاب» در نهاوند برپاشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مصباح صبح یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه عکس و پوستر «دستاوردهای انقلاب» در نهاوند گفت: انتقال خاطرات و تصاویر دوران با شکوه انقلاب اسلامی به نسل امروز، نیاز ضروری برای آشنایی و آگاه سازی نوجوانان و جوانان است.

وی افزود: نمایشگاه عکس و پوستر شامل ۷۰ قطعه عکس و ۶۰ قطعه پوستر به منظور اطلاع رسانی خدمات و اقدامات و تلاشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در سالهای بعد از انقلاب تاکنون، با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون بسیج هنرمندان نهاوند در محل مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی (ره) برپا شده است.

مصباح عنوان کرد: این نمایشگاه در ابتدا با تصاویری از ایام پیروزی خون بر شمشیر و راهپیمایی و جانفشانی ها و تلاشهای مردم در به ثمر رساندن انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۵۷ آغاز و سپس عکسهایی زیبا و تاثیر گذار از صحنه های نبرد حق علیه باطل و دفاع مقدس و حضور عموم مردم در دوران دفاع از اسلام و انقلاب به تصویر کشیده است.

وی افزود: در دیگر تصاویر به نمایش در آمده در این نمایشگاه، حضور مردم در راهپیماییهای عظیم در صحنه های مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی از جمله مقابله با استکبار، حضور در انتخابات، ۹ دی، روز جهانی قدس و غیره به نمایش در آمده است.

وی عنوان کرد: بخش ویژه این نمایشگاه شامل دستاوردهای مردم و دولت در سالهای پس از انقلاب در بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، دفاعی، سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری و همچنین سخنان و فرمایشات امام (ره) در خصوص راههای مقابله با دشمنان و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی و سخنان مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی است.

مصباح افزود : در قسمت دیگر این نمایشگاه موضوع حجاب و عفاف و نظر علما و مراجع در خصوص پوشش و حد آن در ایران اسلامی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی افزود: این نمایشگاه تا ۲۲ بهمن ماه همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ در مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی (ره) آماده بازدید علاقمندان است.