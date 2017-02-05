به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلندری صبح یکشنبه در آئین اختتامیه این مسابقات گفت: المپیاد ورزشی مدراس استان در ۵۰ رشته و در سه مقطع تحصیلی پسران و دختران دانش آموزان عادی و استثنایی برگزار می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: ۳ هزار دانش آموز در این مسابقات فعالیت می کنند.

وی با پر اهمیت دانستن ورزش دختران در مدارس گفت: برای اولین بار امسال در استان بوشهر مسابقات فوتسال دختران با شرکت هشت تیم و ۹۶ ورزشکار در مقطع ابتدایی برگزار شد.

قلندری افزود: در این مسابقات دبستان شهدای پتروشیمی جم حائز مقام اول و تیم‌های دبستان شاهد لاله ۲ دشتستان و دبستان تربیت بوشهر به ترتیب مقام دوم و سوم این مسابقات را به دست آوردند.

مسابقات مرحله استانی المپیاد ورزشی دانش آموزی در تمام مقاطع تحصیلی در بخش دختران و پسران از ۱۲ بهمن ماه تا پایان اسفند ماه برگزار می‌شود.