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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳

اختتامیه مسابقات فوتسال دانش‌آموزان دختر استان بوشهر برگزار شد

اختتامیه مسابقات فوتسال دانش‌آموزان دختر استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت و معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، اختتامیه مسابقات فوتسال دختران ابتدایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلندری صبح یکشنبه در آئین اختتامیه این مسابقات گفت: المپیاد ورزشی مدراس استان در ۵۰ رشته و در سه مقطع تحصیلی پسران و دختران دانش آموزان عادی و استثنایی برگزار می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: ۳ هزار دانش آموز در این مسابقات فعالیت می کنند. 

وی با پر اهمیت دانستن ورزش دختران در مدارس گفت: برای اولین بار امسال در استان بوشهر مسابقات فوتسال دختران با شرکت هشت تیم و ۹۶ ورزشکار در مقطع ابتدایی برگزار شد. 

قلندری افزود: در این مسابقات دبستان شهدای پتروشیمی جم حائز مقام اول و تیم‌های دبستان شاهد لاله ۲ دشتستان و دبستان تربیت بوشهر به ترتیب مقام دوم و سوم این مسابقات را به دست آوردند. 

مسابقات مرحله استانی المپیاد ورزشی دانش آموزی در تمام مقاطع تحصیلی در بخش دختران و پسران از ۱۲ بهمن ماه تا پایان اسفند ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 3897421

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