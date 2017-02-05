۲۷ طرح عمرانی در شهرستان دره شهر افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شفیع زاده فرماندار دره شهر صبح امروز در این آین گفت: با بهره برداری از این طرحها برای ۲۳۱ نفر درشهرستان اشتغالزایی شده است.

وی افزود: این تعداد طرح با اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد و۶۱۰ میلیون ریال در حوزه های عمرانی، خدماتی، ورزشی و بهداشتی در این شهرستان کلنگ زنی و افتتاح شده است.

وی اظهارکرد: هزینه این طرح و پروژها از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است.

شفیع زاده افزود: کلنگ زنی پارک یادمان شهدای گمنام، احداث ساختمان آتشنشانی،اصلاح و شبکه و برق رسانی به ۱۰ روستای شهرستان، افتتاح پل پشته ماژین، کلنگ زنی فاز اول پارک ایران، کلنگ زنی هفت خانه بهداشت روستایی و افتتاح مسکن محرومین شاخص طرحهای در نظر گرفته شده در این شهرستان است.

وی تصریح کرد: تقویت زیرساختهای اقتصادی و تقویت صنعت و کشاورزی دره شهر زمینه اشتغال جوانان جویای کار شهرستان فراهم خواهد شد.