۱۲ تن مرجان دریایی در فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، هفته گذشته مأمورین یگان اجرایی اداره محیط زیست فیروز آباد موفق شدند، یک دستگاه تریلی حامل ۱۲ تن آبسنگ مرجانی که از سواحل بوشهر بصورت غیرمجاز برداشت و حمل می شد با هماهنگی دادستان و با همکاری پاسگاه انتظامی موک توقیف کنند.

کامیون مربوطه با حکم دادستانی به منطقه انتظامی شهرستان جهت سیر مراحل قانونی انتقال منتقل شد .

‌به گفته رئیس اداره محیط‌زیست فیروزآباد آبسنگ های مرجانی که به ظاهر شبیه صخره های بیجان هستند در واقع جوامع زنده ای هستند که تنوع بالای موجودات ساکن آنها را در کمتر اکوسیستمی می توان شاهد بود. مرجان ها فقط یک درصد از بستر دریاها را پوشش می دهند. مرجان ها ۲۵ درصد از تمام موجودات دریا را در خود حفظ می کنند و بسیاری از انواع ماهی ها در مرجان ها زندگی می کنند .

هوشنگ علی پور افزود: بر اساس ماده ۱ لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸ و آگهی روزنامه رسمی مصوبه شماره ۳۸۰ مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ شورایعالی حفاظت محیط زیست مستوجب مجازات و تعقیب کیفری است و هر کیلو گرم آبسنگ مرجانی برداشت شده شامل ۴۰ میلیون ریال ضرر و زیان زیست محیطی است. پرونده مربوطه در حال حاضر در دادگستری شهرستان در دست بررسی قرار دارد.