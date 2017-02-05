نیازمند عزم ملی برای رفع چالش های حوزه منابع طبیعی هستیم

به گزارش خبر نگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در همایش و تقدیر از دانش پژوهان برتر در منابع طبیعی با تبریک به مناسبت ایام الله دهه فجر، افزود: باید تغییر اقلیم را مسئولان و مردم ایران جدی بگیرند و برای کنترل آن برنامه ریزی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه بلایای طبیعی و اقلیم خشک درهمه کشور ها در مسیر توسعه وجود دارد، ادامه داد: برای رفع چالش های پیش روی کشور و این استان در حوزه منابع طبیعی، نیازمند عزم ملی هستیم.

خاتمی تلاش برای توسعه در بخش منابع دیمی و طبیعی را مورد تاکید قرار داد و افزود: این توسعه باید با مطالعه و استفاده از تجربیات چالش گرانه دیگر نهاد ها استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به وقوع سیل و کاهش سفره های زیر زمینی در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شاهد کاهش ذخایر سفره های آب زیر زمینی هستیم و همه متولیان امر باید در زمینه مقابله با کاهش سفرهای آب زیر زمینی تلاش کنند.

خاتمی با بیان اینکه برخی از متولیان در زمینه مقابله با حفر چاهها شعاری عمل می کنند، افزود: باید در زمینه انسداد چاههای غیرمجاز قاطعانه برخورد شود.

وی تاکید کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری بر اینکه حفظ منابع طبیعی باید به یک فرهنگ تبدیل شود، باید آن را در جامعه بیشتر نمایان و گسترش دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان صرفه جویی در مصرف آب در کشاورزی را مهم دانست و تاکید کرد: این کار عزم جدی را می طلبد و از یک نقطه شروع کرد و برای رسیدن بعدی حد مطلوب تلاش کرد.

خاتمی جدی گرفتن حفط منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی را مورد تاکید قرار داد.