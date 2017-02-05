گاوداری ۱۴۰۰ راسی ایوان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان ایلام در این مراسم گفت: این گاوداری یک هزار و ۴۰۰ راسی در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار و با زیربنای ۳۰ هزار متر مربع ساخته شده و ظرفیت تولید سالانه شش هزار و ۴۰۰ تن شیرخام و ۱۱۲ تن گوشت قرمز دارد.

مجتبی شیرخانی ادامه داد: سه هزار و ۸۵۹ نفر در مجموع با افتتاح این طرح ها مشغول به کار می شوند.

وی یادآور شد: این گاوداری یک هزار و ۴۰۰ راسی دارای ۷۰۰ راس گاو شیری و ۷۰۰ راس گاو گوشتی است .

همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی ۲۳ طرح با اعتبار یک هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال در بخش کشاورزی شهرستان ایوان به بهره برداری می رسد.