به گزارش خبرنگار مهر، یدالله ملکی در نشست هم اندیشی دبیران تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان نگاه دانشگاه آزاد به تشکل های دانشجویی را یک نگاه ویژه عنوان کرد و اظهار داشت: فعالیت تشکل های دانشجویی بسیار مورد توجه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی وظیفه تشکل های دانشجویی در حال حاضر را فرهنگ سازی در سطح دانشگاه، مشق سیاست و کار گروهی دانست و افزود: چنانچه دانشجوی ما بتوانند از انرژی و نشاط جوانی و روحیه مطالبه گری خود استفاده کند موفق خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی لرستان در ادامه خاطرنشان کرد: مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در لرستان تمام تلاش خود را بر حمایت عادلانه از همه تشکل ها فارغ از هر نوع مشیء و سلیقه سیاسی معطوف می دارد.