به گزارش خبرنگار مهر، بهروز دوستی در نشست هم اندیشی دبیران تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان اظهار داشت: در لرستان ۱۰ تشکل فعال دانشجویی و هفت هیت مذهبی داریم که انتخابات همگی آنها برگزار و اساسنامه های آنها نیز در جلسات هیئت نظارت مورد بازبینی و تصویب قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه لرستان در این زمینه جز استان های پیشتاز هستیم، عنوان کرد: خوشبختانه همدلی، همکاری و هماهنگی بین تشکل های دانشجویی، بسیج دانشجویی و هیت های مذهبی استان لرستان وجود دارد.

نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی لرستان در تشکل های دانشجویی با بیان اینکه در سه ماه گذشته ۱۲ جلسه هیت نظارت در همه واحدهای دانشگاهی، ۹ جلسه با دبیران تشکل های اسلامی استان و هیت های مذهبی و بسیج دانشجویی و ۲۱ مورد نیز میزگرد و کارگاه در راستای توانمند سازی اعضای تشکل ها برگزار شده است.

دوستی با اشاره به موضع گیری های به موقع تشکل های دانشجویی و صدور بیانیه ها در مناسبت های مختلف به چاپ سه نشریه توسط تشکل های دانشجویی استان لرستان اشاره کرد و گفت: با جدیت پیگیر چاپ نشریات جدید نیز هستیم.