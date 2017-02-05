به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، همزمان با ایام دهه مبارک فجر مراسم تجلیل و قدردانی از زحمات دست‌اندرکاران، قهرمانان و مدال‌آوران در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان و آسیا با حضور مسئولان عالی رتبه دانشگاهی و ورزشی کشور صبح فردا ۱۸ بهمن در وزارت علوم برگزار می شود.

در این مراسم از مدال‌آوران، مربیان و سرپرستان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی، بسکتبال، فوتبال، فوتسال و شطرنج تقدیر خواهد شد.

این مراسم روز دوشنبه ۱۸ بهمن ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سال شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار می‌شود.