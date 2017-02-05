تولید الکتریسیته با تقلید از برگ درختان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اویل پرایس، هرچند این طرح اولیه جایگزین توربین های بادی نمی شود اما فناوری استفاده شده در آن را می توان در بازار برای ماشین های کوچک و ساده به کار برد.

مایکل مک کلوسکی یکی از دستیاران استاد رشته ژنتیک، توسعه و زیست شناسی سلولی دانشگاه ایالتی آیوا، طراحی دستگاه را برعهده داشته است.

او در این باره می گوید: یکی از مزایای این طرح زیبایی آن است و البته چون در مقیاس کوچک ساخته شده می توان برای برداشت انرژی خارج از شبکه توزیع برق استفاده کرد.

برگ های بیومتریک این درخت از فرآیندهای فیزوالکتریک برای تولید الکتریسیته استفاده می کنند.