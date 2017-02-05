درگیری شکارچیان عرب با دهقانان افغانستانی در ولایت «فراه»

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع محلی در ولایت فراه اعلام کرد که صبح روز گذشته تعدادی از دهقانان شهرستان «لاش و جوین» با گروهی از شکارچیان عرب درگیر شدند.
این درگیری زمانی به وقوع پیوست که یک گروه از شکارچیان عرب بدون توجه به زمینهای زراعی از روی آنها عبور کردند و بدون اجازه وارد املاک خصوصی دهقانان شده بودند.
بنا به گفته برخی از دهقانان معترض، شکارچیان عرب بدون توجه به اعتراضات به کار خود ادامه دادند تا اینکه با واکنش تند دهقانان مواجه شدند.
این شکارچیان که از کشورهای قطر و امارات متحده عربی هستند بدون توجه به علائم دهقانان به زمینهای کشاورزی آسیب زدهاند.
منبع مذکور اذعان داشت: در صورتی که نیروهای محافظ این شکارچیان مداخله نمیکردند احتمالا اتفاق ناخوشایندی برای آنها به وقوع میپیوست.
وی در ادامه گفت: مدتی است که تردد اتباع کشورهای عربی به ویژه قطر به ولایتهای غربی افغانستان از جمله فراه به بهانههای مختلفی همچون شکار افزایش یافته است.
این منبع تأکید کرد: حتی اگر اعراب کشورهای قطر و امارات متحده عربی برای شکار پرندگان و حیوانات نایاب به افغانستان میآیند این کار غیرقانونی و مغایر با دستورالعملهای محیط بانی و حفظ گونههای زیستی در این کشور است.
منبع محلی افزود: گفته میشود تعدادی از شکارچیان عرب که در جریان درگیری با دهقانان ولایت فراه گریختهاند از نزدیکان دربار امیر قطر بودند.
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