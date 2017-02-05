باورهای شیعی در پارادایم انقلاب اسلامی ایران

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-علی کریمی: انقلاب اسلامی ایران یکی از اتفاقات بی بدیل و پر اهمیت در قرن معاصر است که از اقصی نقاط عالم مورد توجه قرار گرفته است و حتی بسیاری از ملل اسلامی و غیر اسلامی در صدد الگو برداری از این پارادایم راهبردی هستند، اما باید دید این واقعه تاریخی دارای چه باورهایی و برپایه چه مذهب و فرقه ای است که اینچنین موفق و پرآوازه و سیبل توجه جهان گردیده است.

این نوشتار در صدد آن است که برخی از این باورهای متقن را با توجه به مستندات آنها مورد فحص و بحث قرار دهد:

الف-اصلی ترین و یکی از ارکان انقلاب اسلامی ایران ، نظریه ولایت فقیه

نظریه ای که در آن سلطنت پادشاهان مورد انتقاد و بعد، بر پایه موازین دینی و قانونی مورد انهدام قرار میگیرد.

بر اساس این نظریه حکومت و اداره جامعه بر عهده فقیهان است و شخص دیگری نمی‌تواند متولی حکومت باشد. آیت الله خمینی که رهبری بخش مهمی از مخالفت‌ها با حکومت پهلوی را داشت در دوران تبعید در نجف، نظریه ولایت فقیه را تببین کرد. مجموعه گفته‌های او به صورت‌ کتاب و جزوه و نوار کاست به ایران رسید و در ادامه مردم و خواص جامعه با فهم و درک مقام والای این نظریه با تمام وجود به دفاع و آماده سازی بسترهای لازم و مناسب آن پرداختند تا آنجا که هزاران نفر تاکنون برای اقامه این اصل مهم حکومت اسلامی جان خویش را فداء نموده اند.

این نظریه تا آنجا مهم و حیاتی است که علاوه بر مصادر معتبر روایی ، در مقام عقل نیز برخی بزرگان به اثبات رسانیده اند. برخی از فقهاء هم چون ملا احمد نراقی، آیت الله بروجردی و امام خمینی با ادله عقلی نیز لزوم ولایت فقیه در عصر غیبت را اثبات کرده‌اند.

مثلا از باب ضرورت بعثت نبی و امام برای اثبات ضرورت ولایت فقیه استدلال شده است که حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو قانون الهی است که این قانون گسترده در زندگی فردی و اجتماعی است و نیازمند حاکمی عالم به دستورات و عادل برای اجرای آن احکام می باشد. در عصر وجود حضور معصوم، نبی و امام زمام امور را به عهده دارد و در عصر غیبت عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری حکومت، می بایست عهده دار این مسئولیت باشد.(۱)

ب-عدالت در تمام طبقات اجتماعی و یاری محرومان و مستضعفان

این مبنا نیز از تاثیرگذارترین و محرک ترین اصول انگیزه ها برای مبارزه با رژیم منفور پهلوی اول و دوم بود.در زمان پهلوی آنچه محور سلطنت نحس شان قرار داشت چپاول ، فساد مالی و اخلاقی ،اصل سرمایه دار هر روز سرمایه دار تر و فقیر هر روز فقیرتر و بریز و بپاش های وحشتناک مالی در دربار شاه با ارقام سرسام آور دلارها و تومان ها و ریال ها بود و لذا آن دهک و قشری که هیچگاه در دوران پهلوی مورد توجه نبود و حتی حیات و ممات آنها بی اهمیت انگاشته می شد ، قشر محروم و مستضعف جامعه بود.

انقلاب اسلامی ایران آن هنگام که در بدو تولد و نوپا بود همیشه و همیشه یکی از اصول و شعارهای خود را حمایت همه جانبه از محرومان و فقیران اعلام داشته و حتی امام خمینی در سخنان خود با تعابیری چون : یک موی کوخ نشینان بر تمام کاخ ها و کاخ نشینان جهان شرف دارد یاد می نمود. (۲)

ج-مبارزه با ظلم و فساد در عرصه های اجتماعی ، فردی،مالی و اخلاقی

مبارزه و نابودی ظلم و مفاسد اخلاقی اجتماعی از دیگر مبانی فکری انقلاب اسلامی است که درآن علاوه بر دولت اسلامی و حکومت که یکی از کارهای اصلی آن همین است حتی افراد و آحاد جامعه تحت قاعده وقانون امر به معروف و نهی از منکر، خود وظیفه برخورد ، افشاء و نابود نمودن هرگونه ظلم وفساد را برعهده دارند.

حدیث ذیل از امام باقر (ع) را می توان تعریفی از این اصل مهم انقلابی بیان نمود:

امام باقر در حدیثی انواع ظلم را چنین بیان می‌کند: ظلمی که خداوند آن را می‌بخشد و آن ظلم شخص است به خودش نسبت به وظایف و تکالیف دینی. ظلمی که خدا نمی‌بخشد و آن شرک به خدا است.

ظلمی که خدای تعالی آن را رها نمی‌کند (و بر آن مؤاخذه می‌نماید) و آن حقوق و دیونی است که بندگان بر گردن یکدیگر دارند. موضوع سخن در این نوشتار، گونه سوم از ظلم است. از آن در بابهایی از قبیل طهارت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، یمین، کفارات، ارث و قصاص سخن گفته‌اند.(۳)

د-ترویج ، تبیین و تبلیغ مذهب تشیع و محوریت آن در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران با مهم ترین اصل خویش یعنی ولایت فقیه تنها در مذهب تشیع بود که توانسته است به بالندگی برسد، یعنی اصل نظریه ولایت فقیه تنها در مذهب شیعه ی اثنی عشری مورد قبول و اعمال است والا در مذاهبی دیگر مانند اهل تسنن به آن پرداخته نشده و اگر برخی دانشمندان معاصرشان کمی متمایل به این مبنا شده اند تنها بر اساس ذوق و سلیقه شخصی خویش بوده و الا از جانب اعاظم خویش مورد تردید اند.

در حقیقت مذهب تشیع یک ایدئولوژیک فعال و زنده و امام خمینی ره یک ایدئولوگ و کارگزار اصلی در این مذهب بود .این نکته نیز نباید از قلم افتد که گرچه در جهان از جمعیت مسلمان روی کره ی زمین جمعیت تشیع تقریا کمتر از بیست درصد می باشد اما از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ببعد جهان دید دیگری به مذهب تشیع پیدا نموده و حسابی دیگر روی آن باز نموده است چرا که تنها تفکر دارای حیات و مستقلی که در مقابل استکبار و نقشه های شوم آن تمام قد ایستاده و هیچگاه کم نیاورده است مذهب حقه ی تشیع می باشد .

این نکته بقدری مورد وضوح است که نویسنده معروف فرانسوی نیز بدان اشاره نموده است:

در این راستا فرانسوا توال در کتاب خود می نویسد:

«از میان یک میلیارد معتقد به رسالت(حضرت) محمد(ص) حدود۱۰ الی۱۲درصد شیعه هستند یعنی جمعیت شیعی در جهان به حدود۱۴۰میلیون نفر می رسد. درگیری های اخیر، همچون انقلاب اسلامی در ایران و جنگ داخلی لبنان، مسئله شیعه را به عنوان یک عامل ژئوپلیتیکی مطرح کرده است.

به نظر وی، از این پس باید مطالعه مذهب شیعه برای تجزیه و تحلیل عوامل مهم ژئوپلیتیک جهان معاصر، مورد توجه قرار بگیرد.

با توجه به مطالب فوق، سعی ما باید براین باشد تا به اهمیت ایدئولوژی تشیع- به عنوان یک عامل موثر بر ژئوپلیتیک شیعه- بپردازیم. عاملی که مبنای خودآگاهی و بیداری در انقلاب ایران و سایر جنبش های اسلامی منطقه شد.»(۴)

در پایان به این مطلب نیز از باب «ذکّر، فانّ الذکری تنفع المومنین» متذکر می شویم که باید تک تک افراد جامعه عموما و مسئولان ریز و درشت انقلاب اسلامی ایران خصوصا ، بنا بر فطرت الهی خویش روند انقلاب و حال کنونی آن را با باورهای شیعی آن که در این نوشتار تنها به چهار مورد اشاره شد بسنجند که آیا به آرمان ها و اهداف این حرکت پوینده و تاثیر گذار جهانی که حاصل زحمات نبی اکرم (ص) و اهل بیت عصمت (ع) او می باشد چقدر وفادار بوده اند و چقدر توانسته اند آن را در خط اصلی حفظ و به محرومان و مستضعفان جامعه خدمات شایسته و بایسته ارائه دهند.

مصادر:

۱-ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش./ کدیور، حکومت ولایی، صص۳۸۹ ـ ۳۹۲

۲-صحیفه امام، ج‏۱۴، ص: ۲۶۱-۲۶۴

۳-اصول الکافی / کلینی ج ۲ ص۳۳۱

۴-فرانسوا توال، ژئوپلیتیک شیعه، ترجمه علیرضا قاسم آقا(تهران: نشرنی۱۳۷۹)ص۹