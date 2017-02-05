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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

با اعلام سجاد انوشیروانی؛

کیانوش رستمی از تیم ملی وزنه‌برداری کنار گذاشته شد

کیانوش رستمی از تیم ملی وزنه‌برداری کنار گذاشته شد

کیانوش رستمی به دلیل عدم حضور در اردوی تیم ملی، حضور در بازی‌های آسیایی و بازی‌های کشورهای اسلامی را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجادانوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران در نشست خبری امروز خود با حضور رئیس فدراسیون وزنه برداری ضمن اعلام و تایید این خبر گفت: ما کیانوش رستمی را به اردو دعوت کردیم اما او نیامد که گویا با توجه به میادین سخت قبلی یعنی جهانی و المپیک نیاز به ریکاوری بیشتری دارد.

انوشیروانی تاکید کرد: در نتیجه رستمی شانسی برای حضور در بازیهای آسیایی و مسابقات کشورهای اسلامی را ندارد.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری در ادامه گفت: زمان زیادی نداریم. تمامی اردونشینان حتی المپیکی ها در اردو حضور دارند و با جدیت تمرین می کنند. در نتیجه صریح می گویم که کیانوش رستمی به عنوان یک فرد نابغه و قهرمان ملی به اردو نیامد و جایی در ترکیب تیم ملی در این دو رویداد بین المللی ندارد. البته برای او جانشینی هم در نظر نداریم چون او یک نابغه و ورزشکار حرفه ای است.

کد مطلب 3897475

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
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      کار درستی کادر فنی انجام داد که در کمال احترام خطش زد. بازیکنی که خودشو تافته جدا بافته بدونه نباید بیاد تیم ملی اونوقت بازیکنای جوون هم یاد میگیرند و کار اونو انجام می دن ما مدال اینجوری نمی خوایم

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