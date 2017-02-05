به گزارش خبرنگار مهر، سجادانوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران در نشست خبری امروز خود با حضور رئیس فدراسیون وزنه برداری ضمن اعلام و تایید این خبر گفت: ما کیانوش رستمی را به اردو دعوت کردیم اما او نیامد که گویا با توجه به میادین سخت قبلی یعنی جهانی و المپیک نیاز به ریکاوری بیشتری دارد.

انوشیروانی تاکید کرد: در نتیجه رستمی شانسی برای حضور در بازیهای آسیایی و مسابقات کشورهای اسلامی را ندارد.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری در ادامه گفت: زمان زیادی نداریم. تمامی اردونشینان حتی المپیکی ها در اردو حضور دارند و با جدیت تمرین می کنند. در نتیجه صریح می گویم که کیانوش رستمی به عنوان یک فرد نابغه و قهرمان ملی به اردو نیامد و جایی در ترکیب تیم ملی در این دو رویداد بین المللی ندارد. البته برای او جانشینی هم در نظر نداریم چون او یک نابغه و ورزشکار حرفه ای است.