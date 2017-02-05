  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان:

۵۰۰ کارگاه مسگری در استان زنجان فعالیت می کنند

۵۰۰ کارگاه مسگری در استان زنجان فعالیت می کنند

زنجان-معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: در استان زنجان ۵۰۰ کارگاه کوچک و بزرگ مسگری فعالیت می کنند که بیش از ۷۰۰ نفر در این کار گاه ها مشغول به فعالیت هستند.

محمود علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهربه وضعیت صنعت مسگری در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در استان ۵۰۰ کار گاه کوچک و بزرگ مسگری فعالیت می کنند که بیش از ۷۰۰ نفر در این کار گاهها مشغول به فعالیت هستند. همچنین کار گاههای مسگری دیگر هستند که پروانه تولید و شناسنامه کار گاهی فعالیت نگرفتند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به فعالیت شرکت صنایع مس ایلیا، افزود: فاز نخست این شرکت با اعتبار خود سرمایه‌گذار اجرا شده بود و برای راه‌اندازی فاز دوم نیز ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به این واحد پرداخت شده و برای احداث فاز سوم حدود ۵۰۰ میلیون تومان نیاز است وفاز سوم این مجموعه در سال آینده افتتاح می شود.

علی‌محمدی تاکید کرد: این واحد تولیدی بالغ بر ۳ تن محصول در روز را دارد و به دنبال صادرات و افزایش سهم بازار است و محصولات تولیدی به کشورهای عراق و افغانستان صادر می شود وبازار یابی لازم انجام شده است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از فاز نخست شرکت صنایع مس ۲۰ زنجان، گفت: سرمایه‌گذاری اولیه این شرکت ۴۰ میلیارد ریال بوده و این واحد تولیدی کار خود را از سال گذشته آغاز کرده و این واحد تاکنون هیچ تسهیلاتی را دریافت نکرده و توانسته است در مجموع برای ۴۰ نفر  به صورت مستقیم وغیرمستقیم اشتغال ایجاد کند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد: برای اجرای فاز دوم که شامل طراحی، بسته‌بندی و صادرات است، نیاز به ۵۰۰ میلیون تومان دارد که تسهیلات به این واحد پرداخت می شود.

علیمحمدی افزود: همه کارگران حاضر در این مجموعه تحت پوشش بیمه هستند و این واحد تولیدی توانسته تولیدات خود را در سراسر کشور به فروش برساند.

وی تصریح کرد: محصولاتی که در این کار گاه تولید می شود در برخی از موارد منحصر به فرد است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به اینکه صنعت مس در گذشته مورد افول واقع شده بود، گفت: امروز صنعت مس روبه رونق است.

کد مطلب 3897476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها