۵۰۰ کارگاه مسگری در استان زنجان فعالیت می کنند

محمود علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهربه وضعیت صنعت مسگری در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در استان ۵۰۰ کار گاه کوچک و بزرگ مسگری فعالیت می کنند که بیش از ۷۰۰ نفر در این کار گاهها مشغول به فعالیت هستند. همچنین کار گاههای مسگری دیگر هستند که پروانه تولید و شناسنامه کار گاهی فعالیت نگرفتند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به فعالیت شرکت صنایع مس ایلیا، افزود: فاز نخست این شرکت با اعتبار خود سرمایه‌گذار اجرا شده بود و برای راه‌اندازی فاز دوم نیز ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به این واحد پرداخت شده و برای احداث فاز سوم حدود ۵۰۰ میلیون تومان نیاز است وفاز سوم این مجموعه در سال آینده افتتاح می شود.

علی‌محمدی تاکید کرد: این واحد تولیدی بالغ بر ۳ تن محصول در روز را دارد و به دنبال صادرات و افزایش سهم بازار است و محصولات تولیدی به کشورهای عراق و افغانستان صادر می شود وبازار یابی لازم انجام شده است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از فاز نخست شرکت صنایع مس ۲۰ زنجان، گفت: سرمایه‌گذاری اولیه این شرکت ۴۰ میلیارد ریال بوده و این واحد تولیدی کار خود را از سال گذشته آغاز کرده و این واحد تاکنون هیچ تسهیلاتی را دریافت نکرده و توانسته است در مجموع برای ۴۰ نفر به صورت مستقیم وغیرمستقیم اشتغال ایجاد کند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد: برای اجرای فاز دوم که شامل طراحی، بسته‌بندی و صادرات است، نیاز به ۵۰۰ میلیون تومان دارد که تسهیلات به این واحد پرداخت می شود.

علیمحمدی افزود: همه کارگران حاضر در این مجموعه تحت پوشش بیمه هستند و این واحد تولیدی توانسته تولیدات خود را در سراسر کشور به فروش برساند.

وی تصریح کرد: محصولاتی که در این کار گاه تولید می شود در برخی از موارد منحصر به فرد است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به اینکه صنعت مس در گذشته مورد افول واقع شده بود، گفت: امروز صنعت مس روبه رونق است.