۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی شهرستان آبیک پرداخت شد

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تسهیلات در راستای طرح رونق اقتصادی دولت جهت خروج از رکود و راه اندازی واحد های تعطیل، نیمه فعال و نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد انجام شده است.

وی یادآور شد: این تسهیلات به ۲۶ واحد تولیدی کشاورزی و دام و طیور شهرستان به دو صورت سرمایه در گردش و ثابت پرداخت شده است.

به گفته ی لطفی؛ بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال از این نوع تسهیلات هم اکنون مصوب و در شعب بانک شهرستان برای پیگیری جهت پرداخت در دست اقدام است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک اظهار داشت: کمیته نظارت بر تسهیلات بهین یاب که با حضور کارشناسان فرمانداری این شهرستان مسئولیت پیگیری نحوه هزینه کرد این تسهیلات را بر عهده دارند از طرح های کشاورزی که موفق به دریافت تسهیلات شدند بازدید بعمل آمده است.

لطفی اضافه کرد: بر اساس گزارش این کمیته پرداخت تسهیلات بهین یاب باعت پایداری تولید در واحد های فعال و خروج از رکود تعدادی از واحد های غیر فعال و نیمه فعال شده که موجب ایجاد اشتغال در زیر بخش های مختلف کشاورزی شده است.