«جمعی از هنرمندان شهر» به ارائه اثر پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «جمعی از هنرمندان شهر» ضمن فعال کردن فضای نمایشگاهی نگارخانه استاد غلامی، باعث دمیدن روح هنرمندانه در فضای اداری خواهد شد.

مسئول برپایی این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه سعی شده بخشی از بضاعت هنرهای تجسمی شهر را شامل پیشکسوتان و جوانان در کنار هم به نمایش گذاشته شود .

کوشیار ضیایی عنوان کرد: گرچه باید پذیرفت که جای بسیاری از هنرمندان در آن خالی است و ما امیدواریم در آینده بتوانیم بخش بیشتری از توانایی های هنر تجسمی استان را پوشش دهیم. اما این نمایشگاه نیز می تواند تلنگر و شروعی بر نگاه متفاوت به هنرهای تجسمی در استان باشد.

وی افزود: نگاه به هنرهای معاصر ایران و جهان، نمایش و نگاه به آثار فاخر هنرمندان استان از جمله نیازهای امروز تجسمی استان است که باید در برنامه ریزی ها و اصول کار این نگارخانه مد نظر قرار گیرد.

ضیایی یادآور شد: این نگارخانه برای موفق و مانا بودن فعالیتش باید در ادامه مسیر کار خود را به شکل پروژه های پژوهشی دنبال نماید.

در این نمایشگاه که تا ۲۹ بهمن ماه به میزبانی نگارخانه استاد غلامی برگزار می شود آثار هنرمندان شامل نقاشی خط از علیرضا کریم پور، خوشنویسی(کتابت) سید مهدی موسوی و نقاشی های سعید غلامی، ابراهیم خضری، علی شیری، گلشن اسماعیل قربانی نژاد و مرضیه احمدی فخر و مرضیه دارایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «جمعی از هنرمندان شهر» در بخش نگارگری آثاری از مسلم سنجابی، ساره سلحشور، علیرضا پیش آهنگ، هستی باروتی و لیلا حسینی را به نمایش گذاشته است.