ابلاغ شیوه نامه کارآموزی صنعتی/ توقف بسیاری از برنامه های آموزشی

وزیر علوم از ابلاغ کارآموزی صنعتی خبر داد و گفت: آئین نامه این کار با تفاهم با وزارت کار نهایی شده و شیوه نامه اش به زودی ابلاغ می شود. دانشجویان با دریافت حقوق و بیمه شغلی به مدت یک سال مهارت می آموزند.

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمد فرهادی امروز در مراسم تقدیر از نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۵ نفرات برتر المپیاد علمی دانشجویی کشور در محل دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران افزود: کارآموزی در صنعت یکی از کارهای مفید برای ارتباط بیشتر با صنعت و آموزش کارآفرینی به دانشجویان است.

وی با اشاره به رشد علمی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: ما در حوزه علوم پزشکی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تنها تعداد کمی پزشک داشتیم و خدمات پزشکی از سوی پزشکان غیرایرانی ارائه می شد و بسیاری از بیماران برای درمان به خارج از کشور می رفتند.

فرهادی افزود: در آن زمان سالانه ۳۰۰ میلیون دلار فقط هزینه اعلام و درمان بیماران در خارج از کشور بود.

وی با اشاره به اینکه اکنون از همه آن مشکلات بی نیاز هستیم، گفت: دیگر تمام درمان ها در ایران انجام می گیرد و برای آموزش نیروی انسانی نیز بی نیاز از خارج از کشور هستیم.

وزیر علوم با اشاره به آمار رشد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی تصریح کرد: در سال ۵۷ تعداد ۶ تا ۷ هزار نفر در کارشناسی ارشد تحصیل می کردند که با ۱۲۲ برابر رشد اکنون به تعداد ۷۰۰ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: تعداد دانشجویان دوره دکتری تخصصی از سال ۵۷ تاکنون ۹۱ برابر شده ست که البته این میزان باید ساماندهی شود شاید آنقدرها نیاز به این تعداد دانشجو دکتری نباشد.

فرهادی از کارآفرینی و آموزش های مهارتی به عنوان نیاز اصلی آموزش عالی نام برد و گفت: طرح های زیادی در این زمینه وجود دارد که به تدریج اجرایی خواهد شد و همچنین دانشجویان ارشد دکتری به همراه استادانشان می توانند شرکت های دانش بنیان تاسیس کنند.

وی درباره خالی ماندن ظرفیت دانشگاهها تاکید کرد: اکنون ۲۲ هزار دانشجوی خارجی در کشور تحصیل می کنند که این رقم با توجه به اینکه ظرفیت دانشگاهها خالی مانده است رقم کمی است. باید با دیپلماسی علمی و افزایش دوره های مشترک پذیرش دانشجو از خارج را افزایش دهیم.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: مجوزهای قانونی برای دوره های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی به صورت مشترک با مراکز معتبر خارجی کسب کشده است.

وی با اشاره به آنچه در سند چشم انداز و پایگاههای استنادی علمی آمده گفت: به شهادت این پایگاهها، ما رتبه اول منطقه و رتبه ۱۶ دنیا در تولید علم هستیم و از نظر شتاب رشد علمی جزو سه کشور اول دنیا بوده و در حوزه علم با ۲۵ کشور دنیا رقابت می کنیم.

وزیر علوم با اشاره به لزوم ساماندهی رشته های آموزشی گفت: بسیاری از برنامه های آموزشی باید متوقف شود که این کار از سال گذشته آغاز شده و رشته های جدید راه اندازی می شود.