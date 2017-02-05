۵۴ مددجوی بهزیستی ایوان خانه دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بهزیستی استان ایلام در این مراسم گفت: تامین مسکن نیازمندان از مهم ترین اولویت های دولت یازدهم است.
فرهاد قیصربیگی ادامه داد: ۶۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات برای احداث این واحدهای مسکونی به مددجویان پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: همزمان با دهه فجر ۱۲۵ واحد به مددجویان بهزیستی واگذار می شود که از این تعداد ۵۴ واحد در شهرستان ایوان قرار دارد.
وی با یادآوری اینکه سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای احداث این واحدهای سرمایه گذاری شده است گفت: این مقدار با احتساب تسهیلات بانکی ۲۵ میلیارد ریال بوده است.
بیش از ۲۵ هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات سازمان بهرزیستی قرار دارند.
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