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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴

۵۴ مددجوی بهزیستی ایوان خانه دار شدند

۵۴ مددجوی بهزیستی ایوان خانه دار شدند

ایلام- آیین اهدای ۵۴ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی شهرستان ایوان در ششمین روز دهه فجر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بهزیستی استان ایلام در این مراسم گفت: تامین مسکن نیازمندان از مهم ترین اولویت های دولت یازدهم است.

فرهاد قیصربیگی ادامه داد: ۶۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات برای احداث این واحدهای مسکونی به مددجویان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: همزمان با دهه فجر ۱۲۵ واحد به مددجویان بهزیستی واگذار می شود که از این تعداد ۵۴ واحد در شهرستان ایوان قرار دارد.

وی با یادآوری اینکه سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای احداث این واحدهای سرمایه گذاری شده است گفت: این مقدار با احتساب تسهیلات بانکی ۲۵ میلیارد ریال بوده است.

بیش از ۲۵ هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات سازمان بهرزیستی قرار دارند.

کد مطلب 3897491

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