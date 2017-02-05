وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است/ افزایش سرعت باد از فردا

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده آرامش نسبی وضعیت جوی و دریایی استان طی ۲۴ ساعت آینده است و از فردا عصر به تدریج به سرعت جریانات شمالی افزوده خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری طی ساعاتی افزایش ابر، همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: طی این مدت جهت باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر است.

وی گفت: فردا زمان: مد اول ساعت سه و ۹ دقیقه بامداد، جزر اول هشت و ۲۴ دقیقه، مد دوم ۱۵ و ۴۱ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۳ و ۴۵ دقیقه خواهد بود.