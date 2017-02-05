کارشناسان پهنه کشاورزی قزوین آموزش آبیاری سطحی را فرا گرفتند

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توانمند سازی کارشناسان پهنه های تولیدی و همسو کردن آنها با طرح های محوری جهادکشاورزی، ۱۵۰ نفر از کارشناسان پهنه این سازمان با آموزش های آبیاری سطحی آشنا شدند.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ارتقاء دانش و انتقال تجربیات و نتایج ارزیابی انجام شده برای بهبود راندمان آب در مزارع کشاورزی برشمرد و افزود: با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از اراضی آبی استان به صورت غرقابی آبیاری می شود جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۳ اقدام به عقد قرارداد با شرکت مشاور برای بررسی وضعیت و ارزیابی روش های مختلف آبیاری سطحی در استان کرده است.

این کارگاه آموزشی با حضور روسای مراکز خدمات جهاد کشاورزی تابعه و کارشناسان فنی برگزار شد که نتایج بررسی وارزیابی های انجام شده در خصوص آبیاری سطحی در باغات و مزارع ارائه شد.