دانش آموزان سمبل شکوفایی انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی پیش از ظهر یکشنبه در خلال آیین افتتاح طرح مدرسه انقلاب به میزبانی دبیرستان امام خمینی شاهرود با اشاره به اینکه نقش دانش آموزان در ترویج اندیشه های انقلابی بسیار موثر است، ابراز داشت: امروز جنگ نرم دشمن نسل جوان را نشانه گرفته است و ما باید با شناساندن آرمان های انقلاب اسلامی به نسل جوان از هجمه ها جلوگیری کنیم.

وی افزود: برپایی نمایشگاه انقلاب با سه رویکرد دیروز، امروز، فردا می تواند راه مناسبی برای ترویج اندیشه های انقلابی باشد و همه مسئولان فرهنگی وظیفه دارند انقلاب و حقایق آنرا به نسل چهارمی که آن را درک نکردند بازگو کنند تا بتوانیم با به امانت سپردن دستاوردهای انقلاب به جوانان و نوجوانان ادامه دهنده راه امام راحل و شهدا باشیم.

مدیر آموزش و پرورش شاهرود نیز در خلال برگزاری مراسم مدرسه انقلاب ابراز داشت: مدرسه انقلاب با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و همچنین آشنایی جوانان و نوجوانان با آرمان های انقلاب اسلامی در بیش از ۱۱۰مدرسه استان سمنان برگزار می شود.

حمید باباخانی در ادامه تصریح کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی جوانان با دستاوردهای انقلاب است چراکه پژوهشگران معتقدند ۷۵درصد یادگیری از جلوه های بصری به ذهن نوجوانان منتقل می شود لذا این نمایشگاه فرصت مناسبی برای دیدن و انتقال مفاهیم انقلاب است.

وی افزود: طرح مدرسه انقلاب به سه رویکرد دیروز شامل مبارزات انقلابی، شهدا، مراحل به پیروزی رسیدن انقلاب، مجاهدت های صورت گرفته، زحمات مبارزان انقلابی و سیره امام خیمنی(ره)، بخش دوم امروز که با هدف به نمایش گذاشتن دستاوردهای علمی، فناوری و فرهنگی امروز انقلاب اسلامی برگزار می شود و بخش سوم به فردای انقلاب شامل وظایف نوجوانان برای فراهم آوردن زمینه های ظهور امام عصر (عج) می پردازد.