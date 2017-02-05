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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴

امام جمعه بردخون:

تابلوهای مسیر بردخون در محورهای بزرگراهی نصب شود

تابلوهای مسیر بردخون در محورهای بزرگراهی نصب شود

بوشهر - امام جمعه بردخون گفت: تابلوهای مسیر بردخون در محورهای بزرگراهی نصب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین رکنی حسینی صبح یکشنبه در نشست با اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی بردخون اظهار داشت: انقلاب اسلامی نعمتی ارزشمند و گرانسنگ بود و باید نعمت‌ها و ارزش‌های انقلاب را قدر بدانیم و به نسل جوان منتقل کنیم.

وی با اشاره به وضعیت شکل‌گیری انقلاب اسلامی و اینکه هر چه داریم از برکت انقلاب است، افزود: انقلاب اسلامی معجزه‌ای ماندگار و عظیم بود که با عنایت خداوند و تحول در مردم ایران صورت گرفت و نظام اسلامی برپا شد.

رکنی حسینی اضافه کرد: زمانی ما را وحشی می‌دانستند اما امروز غرب از کشور ما وحشت و هراس دارد پس نعمتی که یادگار امام راحل(ره)و شهدای بزرگوار است پاسداری کنیم و یکی از راه‌های پاسداری انقلاب آگاهی مردم نسبت به برکات نظام است.

امام جمعه بردخون با بیان اینکه رفتار ما باید اسوه باشد، گفت: رفتار ما باید باعث جذب مردم به سوی انقلاب شود که انتظار است در انتخاب مسئولان دقت شود و بر اساس سفارش حضرت امام علی(ع)در نهج البلاغه عمل کنیم.

وی خواستار تلاش همه مردم و مسئولان برای عمران و آبادانی این دیار شد و ادامه داد: بزرگانی از این منطقه برخاسته‌اند که افتخار امروز کشور و استان هستند پس برای تقویت همدیگر بکوشیم و کشور خود را بسازیم.

رکنی حسینی از عدم وجود تابلو نام بردخون در مسیرهای منتهی به بردخون گله کرد و گفت: برخلاف پیگیری‌ها و تلاش‌ها و با اینکه بارها گفته شده در مسیر دیر - بردخون و بوشهر- بردخون هیچ تابلویی به نام و تعیین مسافت بردخون وجود ندارد و این زیبنده نیست.

در این نشست مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی بردخون نیز با ارائه گزارشی، گفت: انقلاب اسلامی میراث ماندگار امام و مشارکت و همراهی اقشار مردم بود و اکنون نیز همه مردم و مسئولان در جشن ها و بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی حضوری فعالانه دارند.

ظهیر محمودی افزود: در ایام دهه فجر برنامه های خاطره انگیز در شهر و روستاها برگزار می شود و اقشار مردم نیز حضوری حماسی و پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن خواهند داشت.

کد مطلب 3897498

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